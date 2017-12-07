07.12.2017 16:56

В регионе создан Дорожный фонд

Решение о создании фонда и региональную Программу развития дорожной сети на 2018-2020 годы приняли в ходе XIII сессии областного совета VII созыва.



// ХОГА

Необходимость создать Дорожный фонд Харьковской области возникла в связи с тем, что с 1 января 2018 года автомобильные дороги общего пользования местного значения передаются в сферу управления областных государственных администраций.

«Раньше ремонтом дорог местного значения, как и государственных, занимался «Укравтодор». И именно автодорогам государственного значения отдавалось предпочтение, а местные дороги финансировались по остаточному принципу, - объяснил директор Департамента капитального строительства ХОГА Сергей Жуков. - Теперь мы самостоятельно будем распределять средства Дорожного фонда и решать, какие дороги требуют первоочередного ремонта. Это позволит нам, наконец, улучшить состояние местных дорог».

По словам Сергея Жукова, в первую очередь, будут ремонтироваться дороги, которые обеспечивают подъезд к опорным учебным заведениям и больницам, социальным и культурным объектам и туристическим объектам общегосударственного значения.

«Также наша задача - обеспечить проезд от сельских территорий в областной центр и города областного и районного значения», - отметил директор Департамента капитального строительства ХОГА.

При планировании ремонтных работ будут учитывать предложения местных громад. Также общественность будет привлекаться к контролю качества работ и эффективности использованных средств.

Предполагается, что в 2018 году Дорожный фонд Харьковской области получит из государственного бюджета субвенцию в объеме 721,6 млн грн.

«Государственная субвенция - главный источник формирования фонда. Другими источниками могут быть областной бюджет, местные бюджеты, средства таможенного эксперимента и другие источники, не запрещенные законодательством», - рассказал Сергей Жуков.

В соответствии с Программой развития дорожной сети в 2018 году 80% фонда направят на ремонт и содержание местных дорог общего пользования, 20% - на коммунальные дороги.

Последующие годы действие программы предусматривает увеличение Дорожного фонда: в 2019 году на ремонт и содержание местных и коммунальных дорог рассчитывают направить более 1 млрд грн, в 2020-м - более чем 1,5 млрд грн.

Как отметил начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец, в целом на сеть дорог в следующем году будет направлено 2 мрд грн (из них -1 млн 300 тыс грн - на дороги государственного значения).

Справка. На Харьковщине сеть дорог общего пользования местного значения составляет почти 7,5 тыс. км. Кроме того, в коммунальной собственности находится около 14,5 тыс. км улично-дорожной сети.

Балансодержателем местных дорог области будет Департамент капитального строительства ХОГА. Он будет контролировать проведение подрядными организациями текущих средних ремонтов, эксплуатационное содержание дорог (зимнее содержание, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, установка и ремонт барьерного ограждения, вырубка поросли и сухих деревьев на опасных участках дорог и т.п.), проводить проектно-изыскательские работы и готовить проектно-сметную документацию для проведения ремонтов.