07.12.2017 17:50

Прокуратура вернула государству земли стоимостью более 12,5 миллионов гривен

Балаклейский районный суд Харьковской области удовлетворил иск Лозовской местной прокуратуры об отмене договоров аренды и субаренды земельных участков площадью 524 га.



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Как рассказал первый заместитель руководителя местной прокуратуры Эдуард Миргородский, речь идет о 20 участках, расположенных за пределами населенных пунктов на территории Асеевского сельсовета. При этом более 70 га из них относятся к особо ценным землям. Эти участки гражданин арендовал для ведения фермерского хозяйства. Но вместо того, чтобы использовать их по назначению, он передал земли в субаренду одному из частных акционерных обществ.

В 2014 году Госземагентство незаконно предоставило гражданину в аренду на 49 лет земли для ведения фермерского хозяйства. Потом еще и дало согласие на передачу этих участков в субаренду. Однако ни в заявлении гражданина, ни в согласовании ГУ Госземагентства не указано, кому именно будут передаваться земли, для каких целей, на каких условиях и на какой срок.

В пресс-службе прокуратуры отмечают, что согласно действующему законодательству будущий арендатор должен подтвердить свои намерения заниматься сельхозпроизводством (предоставить сведения о профильном образовании или опыте работы; имеющейся техники, необходимой для обработки земли, ресурсы для привлечения наемных работников и т.д.). В данном случае арендатор до сих пор не создал фермерское хозяйство, что лишь подтверждает отсутствие намерения выработки товарной сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализации.

Нормативно-денежная оценка земель составляет более 12,5 миллионов гривен.