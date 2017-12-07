07.12.2017 18:16

Владимир Скоробагач инициировал вынесение на следующую сессию облсовета областной программы «Инвентаризация лесополос»

В ходе пленарного заседания XIII сессии Харьковского областного совета VII созыва заместитель председателя областного совета Владимир Скоробагач подчеркнул значимость принятия программы, касающейся инвентаризации лесополос.



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Он отметил, что только тогда, когда у каждого дерева будет хозяин - можно будет контролировать процесс вырубки деревьев.

«В декабре 2016 года была создана рабочая группа по предотвращению незаконных порубок леса и лесополос. По результатам ее работы был подготовлен проект областной программы «инвентаризации лесополос». В конце октября проект этой программы был направлен в облгосадминистрацию для доработки и представления на рассмотрение очередной сессии областного совета. Поэтому прошу Вас, Сергей Иванович, дать протокольное поручение департаменту агропромышленного развития, финансовому управлению, департамента экологии, управления лесного хозяйства доработать и представить на следующую сессию проект этой программы », - отметил Владимир Скоробагач.

Как подчеркнул председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, «Проблема действительно серьезная. Серьезная она не только в Харьковской области, но и во всей стране. Здесь необходимо принимать решительные действия и реагировать на эту проблему. Поэтому я даю протокольное поручение Харьковскому управлению лесного хозяйства, охотничьего хозяйства, вместе с депутатами областного совета, в первую очередь, профильным постоянным комиссиям, Департаментам агропромышленного комплекса, экологии, КП «Региональный центр природных ресурсов и экологии», экологической инспекции, ученым, - доработать на рабочей группе проект инвентаризации земель сельскохозяйственного и другого назначения, занятыми защитными лесными насаждениями».

Депутатский корпус поддержал вопрос на голосовании.