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08.12.2017  14:15   

Двум рецидивистам, которые из-за мобильного телефона убили бездомного, грозит пожизненное заключение

Холодногорский отдел Харьковской местной прокуратуры №1 утвердил и направил в Ленинский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении двух рецидивистов, 35-ти и 48-ми лет, которые забили до смерти мужчину.


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По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, одному из обвиняемых, который уже был осужден за убийство, инкриминируется п 12,13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство человека по предварительному сговору группой лиц и совершенное лицом, ранее совершившим убийство). 
 
Его напарник, что имел судимость за другие тяжкие преступления, обвиняется по п.п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. 
 
Напомним, в начале октября текущего года злоумышленники до смерти забили 31-летнего мужчину. 
 
«Досудебным расследованием установлено, что за неделю-две до убийства у одного из подозреваемых пропал мобильный телефон. В похищении он и его товарищ заподозрили бездомного. Мужчины решили проучить «вора». Жестоко избили его, а когда поняли, что он умер, сбросили тело в шахту канализационного колодца», - сообщают в пресс-службе прокуратуры. 
 
Оба подсудимых находят под стражей. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  прокуратура, убийство, телефон, харьков
 
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