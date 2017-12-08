Рада приняла госбюджет-2018: что ждет украинцев (ключевые цифры)

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета Украины на 2018 год, доработанного с учетом бюджетных выводов и утвержденного правительством ко второму чтению 1 декабря.
За принятие законопроекта «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» в целом с рядом поправок проголосовали 273 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что закон принят с учетом озвученных под стенограмму поправок представителями Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Сергеем Мельником и Максимом Курячим, который подытожил озвученные в сессионном зале предложения представителей Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны и других депутатов.
Кроме того, как отметил Парубий, законопроектом предусмотрено рассмотрение возможности повышения минимальной заработной платы до 4,2 тыс. грн после первого квартала.
Подытоживая обсуждение проекта, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что 2018 год должен стать годом экономического роста и реальных изменений в социальной сфере.
«В проекте бюджета предусмотрена норма о корректировке минимальной заработной плате в зависимости от роста национальной экономики. Я надеюсь на то, что минимальная заработная плата будет увеличена. Есть по этому вопросу обращение президента. Мы обсуждали это во фракциях «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта», – сказал глава правительства.
По его словам, вопрос о повышении минимальной заработной платы до уровня 4,1 тыс.-4,2 тыс. грн будет рассматриваться по результатам первого квартала следующего года.
Принятым государственный бюджет Украины на 2018 год предусмотрено доходы в размере 913,6 млрд грн, расходы — 988,6 млрд грн, дефицит — 81,8 млрд грн, предельный объем государственного и гарантированного государством долга — 2,747 трлн грн.
В процессе доработки проекта госбюджета правительство ухудшило показатель ожидаемой инфляции в следующем году до 9% с 7%, ожидавшихся ранее, при этом показатель роста экономики остался на прежнем уровне в 3%.
В процессе доработки проекта ко второму чтению в правительстве ухудшили показатель ожидаемой инфляции в следующем году до 9% с 7%, ожидавшихся ранее, при этом показатель роста экономики остался на прежнем уровне в 3%. В обновленном проекте предлагается увеличить субвенции местным бюджетам для оплаты льгот и субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг на 15,9 млрд грн, на медицину и социальную помощь населению – на 5,9 и 2 млрд грн соответственно. Также предусмотрена новая субвенция на развитие регионов в размере 5 млрд грн.
Дополнительные расходы предлагается компенсировать за счет увеличения поступлений от прибыли и дивидендов госкомпаний на 13,9 млрд грн, налога на прибыль предприятий – на 9,5 млрд грн, платы за пользование радиочастотным ресурсом – на 6,3 млрд грн, поступлений НДС с ввезенных в Украина товаров – на 2,2 млрд грн, ввозной пошлины – на 1,8 млрд грн, прибыли Национального банка до перечисления в бюджет – на 1,7 млрд грн.
Кроме того, в отличие от первоначального варианта, доработанный проект предусматривает получение 4,7 млрд грн от конфискации имущества по решениям судов за коррупционные правонарушения.
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