08.12.2017 14:05

Новый ландшафтный заказник появился в Изюмском районе

Решение о создании заказника местного значения «Синичинский» подготовил Департамент экологии и природных ресурсов ХОГА. 7 декабря его утвердили депутаты областного совета в ходе очередной сессии.



// ХОГА

На территории заказника будут охранять 11 видов животных, внесенных в европейский Красный список, и 31 - из Красной книги Украины.

Также там сохранились 11 видов растений, занесенных в Красную книгу Украины, 33 вида растений и 48 видов животных - из Красного списка Харьковской области.

«Ориентировочная площадь заказника - 285,6 га, - сообщили в департаменте экологии. - Целью его создания является сохранение в естественном состоянии типичного пойменного водно-болотного комплекса. На территории ландшафтного заказника «Синичинский» расположены пойменные леса, высокотравные и осоковые болота, представлены остатки лесов 90 - 120-летнего возраста (дуб, ясень), фрагменты меловых и песчаных степей».

Справка. По состоянию на 1 декабря 2017 года в природно-заповедном фонде Харьковской области насчитывалось 242 территории и объекта общей площадью 74151,34 га.