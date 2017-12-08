08.12.2017 15:29

Новые правила для украинцев: только 3 посылки в месяц стоимостью до 150 евро без пошлины

Рада ограничила беспошлинный ввоз товаров в Украину до трёх посылок в месяц.



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Ночью 8 декабря Верховная Рада активно принимали изменения в законодательство, нацеленные на бюджет 2018 года. Одним из них стал законопроект #6776-д, который вносит изменения в Налоговый кодекс. Чтобы увеличить поступления в бюджет, депутаты ограничили беспошлинный ввоз товаров в Украину: как при самостоятельном пересечении границы, так и при почтовой пересылке, сообщает «Интерфакс-Украина». При этом, в изначальном тексте законопроекта таких положений не было — их внесли с поправками.

Если законопроект подпишет спикер и президент, то украинцы без уплаты пошлины смогут получать 3 посылки в месяц. Стоимость товаров в каждой из них не должна превышать 150 евро. Начиная с четвертого отправления, товары будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом. Ограничение в 150 евро на товары в одной посылки было и ранее. Но отправлять такие посылки можно было раз в день. Текст правки, описывающей новое ограничение, в законопроекте выглядит так:

«…ввезення на митну територію України на адресу одного одержувача (фізичної особи) у перших трьох міжнародних поштових та/або міжнародних експрес-відправленнях протягом одного календарного місяця товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, в одній депеші у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника у міжнародних експрес-відправленнях;»

Из-за строения предложения, можно было предположить, что общая сумма товаров в трех посылках не должна превышать 150 евро. Но последняя часть указывает на то, что речь идет о стоимости в 150 евро каждой из трех посылок. Такая трактовка подтверждается и тем, что инициатива ограничить количество посылок до 3 в месяц (по 150 евро каждая), уже обсуждалась в октябре 2017 года. Тогда государственный секретарь Минфина Евгений Капинус излагал суть правки именно так, как она внесена в сегодняшних изменениях.

Кроме того, Капинус говорил, что покупки вне лимита будут облагаться 20%-ным налогом. Для этого ГФС должна создать IT-систему, которая при выдаче посылки сможет идентифицировать пользователя и показать, какую по порядку посылку он получает.

Напомним, ограничение существовало и ранее, однако 150 евро была стоимость одной посылки, а количество отправлений не ограничивалось.