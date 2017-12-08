08.12.2017 15:58

Рада ввела ограничения на границе для торговцев-«челноков»

Рада ограничила ввоз товаров в багаже для тех, кто часто пересекает границу.



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Украинцы и дальше могут провозить товары общей стоимостью до 500 евро (в аэропортах — до 1000 евро) и весом до 50 кг. Но такое правило действует для тех, кто отсутствовал в стране более 24 часов и въезжает в Украину не чаще одного раза за 72 часа. Если не соблюдать такие временные промежутки, ввезти товары в Украину можно на сумму до 50 евро. До законодательных изменений, украинцы могли ввозить товары стоимостью до 500 евро и весом до 50 кг раз в сутки, не проводя за рубежом более 24 часов.



Этих пунктов не было в изначальном тексте законопроекта. Они были внесены в качестве поправки #106 (можно найти в таблице поправок (RTF) ко второму чтению) нардепа от БПП Вадима Денисенка, частично поддержаны профильным комитетом и внесены в финальный текст законопроекта. Изменения в текст по этой теме непосредственно перед голосованием депутаты не вносили.



Напомним, ранее президент заявил, что к январю 2018 года налог на прибыль должны заменить налогом на вывод капитала.