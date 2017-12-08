08.12.2017 17:10

Итоги личного приема Геннадия Кернеса на ФЭДе

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 8 декабря, провел выездной прием на Харьковском машиностроительном заводе «ФЭД», чтобы в неформальной обстановке выслушать проблемные вопросы сотрудников предприятия, а главное вместе со своей командой найти пути их решения.



city.kharkov.ua

Наталья Глущенко на встречу с Геннадием Кернесом пришла с проблемным вопросом. Жалуется на несанкционированную свалку возле своего дома.

«Уже обращалась, и вопрос был решен. Ее убрали, сделали такой деревянный забор, года три не возили ничего, а потом снова началось. Мы встали в один день, забора нет, и свалка снова появилась. Ну как бы у нас это очень наболевший вопрос», - делится ветеран труда ГП «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД» Наталья Глущенко.

Городской голова поручил разобраться в этом вопросе и в кратчайшие сроки расчистить территорию возле жилых домов от мусора. Николай Лаврентьев на приеме с другой просьбой, говорит, было бы неплохо оборудовать остановку возле рынка на 23 Августа павильонами.

«Там большое скопление людей, пожилых, инвалидов, с детьми. Там порядка 7-ми автобусных маршрутов и троллейбусы, а остановки нет. Летом люди стоят на солнцепеке, на ветру, под дождем, укрыться негде», - говорит инженер-конструктор ГП «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД» Николай Лаврентьев.

После изучения вопроса Геннадий Кернес дал поручение руководителям профильного департамента в ближайшее время найти место и установить там павильоны. Харьковчанка Ирина Хребтовая просит в районе спуска Веснина, по улице Матюшенко установить регулируемый светофор.

«Это проблемный объект, месяц назад там погибла моя свекровь. Поэтому, для меня был очень важный этот вопрос и все, которые там живут, знают, как там трудно перейти дорогу. Не всегда в нашем городе машины тормозят, если человек подходит к пешеходному переходу», - рассказывает экономист ГП «Харьковский машиностроительный завод» ФЭД» Ирина Хребтовая.

Мэр обязал изучить проблемный переход. Кроме того, говорит, уже в 2018 году перекресток улиц Шевченко и Матюшенко город планирует взять на реконструкцию. Всего в ходе своего приема на «ФЭДе» мэр выслушал более 70-ти заводчан, рассмотрел более 200 их проблемных вопросов. Наибольший блок - вопросы, касающиеся обновления коммунального хозяйства города. Все руководители соответствующих служб взяли их в работу. Часть проблем решат уже в декабре, другие внесут в титульные списки на 2018 год.

«Я прошу вас, чтобы все обещания, которые были даны на личном приеме, те обещания, которые вы сказали, что включаете в свои планы работ, чтобы вы до конца бюджетного года все перепроверили и все успели сделать. Сессия у нас 20 числа. Так же я просил бы вас дать людям письменные ответы. Не только устные, но и письменные», - говорит Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

После продуктивно проведенного приема городского головы, заводчане пригласили Геннадия Кернеса на свой юбилей. В 20-х числах декабря на «ФЭДе» будут отмечать 90-летие.