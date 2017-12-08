 
Главная Новости Власть Итоги личного приема Геннадия Кернеса на ФЭДе
08.12.2017  17:10   

Итоги личного приема Геннадия Кернеса на ФЭДе

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 8 декабря, провел выездной прием на Харьковском машиностроительном заводе «ФЭД», чтобы в неформальной обстановке выслушать проблемные вопросы сотрудников предприятия, а главное вместе со своей командой найти пути их решения.


city.kharkov.ua
Наталья Глущенко на встречу с Геннадием Кернесом пришла с проблемным вопросом. Жалуется на несанкционированную свалку возле своего дома.
 
«Уже обращалась, и вопрос был решен. Ее убрали, сделали такой деревянный забор, года три не возили ничего, а потом снова началось. Мы встали в один день, забора нет, и свалка снова появилась.  Ну как бы у нас это очень наболевший вопрос», - делится  ветеран труда ГП «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД» Наталья Глущенко.
 
Городской голова поручил разобраться в этом вопросе и в кратчайшие сроки расчистить территорию возле жилых домов от мусора. Николай Лаврентьев на приеме с другой просьбой, говорит, было бы неплохо оборудовать остановку возле рынка на 23 Августа павильонами.
 
«Там большое скопление людей, пожилых, инвалидов, с детьми. Там порядка 7-ми автобусных маршрутов и троллейбусы, а остановки нет. Летом люди стоят на солнцепеке, на ветру, под дождем, укрыться негде», - говорит инженер-конструктор ГП «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД» Николай Лаврентьев. 
 
После изучения вопроса Геннадий Кернес дал поручение руководителям профильного департамента в ближайшее время найти место и установить там павильоны. Харьковчанка Ирина Хребтовая просит в районе спуска Веснина, по улице Матюшенко установить регулируемый светофор.
 
«Это проблемный объект, месяц назад там погибла моя свекровь. Поэтому, для меня был очень важный этот вопрос и все, которые там живут, знают, как там трудно перейти дорогу. Не всегда в нашем городе машины тормозят, если человек подходит к пешеходному переходу», - рассказывает экономист ГП «Харьковский машиностроительный завод» ФЭД» Ирина Хребтовая. 
 
Мэр обязал изучить проблемный переход. Кроме того, говорит, уже в 2018 году перекресток улиц Шевченко и Матюшенко город планирует взять на реконструкцию. Всего в ходе своего приема на «ФЭДе» мэр выслушал более 70-ти заводчан, рассмотрел более 200 их проблемных вопросов. Наибольший блок - вопросы, касающиеся обновления коммунального хозяйства города. Все руководители соответствующих служб взяли их в работу. Часть проблем решат уже в декабре, другие внесут в титульные списки на 2018 год.
 
«Я прошу вас, чтобы все обещания, которые были даны на личном приеме, те обещания, которые вы сказали, что включаете в свои планы работ, чтобы вы до конца бюджетного года все перепроверили и все успели сделать. Сессия у нас 20 числа. Так же я просил бы вас дать людям письменные ответы. Не только устные, но и письменные», - говорит Харьковский городской голова Геннадий Кернес. 
 
После продуктивно проведенного приема городского головы, заводчане пригласили Геннадия Кернеса на свой юбилей. В 20-х числах декабря на «ФЭДе» будут отмечать 90-летие. 
Тэги:  кернес, прием, харьков, фэд
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.12 Власть Геннадий Кернес провел личный прием работников ФЭДа 30.11 Власть Геннадий Кернес провел личный прием харьковчан (ФОТО) 27.11 Власть Назначена дата очередного суда по делу Кернеса
 
 

Видео

Харьков планирует обновить подвижной состав общественного транспорта
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 