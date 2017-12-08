08.12.2017 18:21

На Харьковщине разоблачили ОПГ, которая под видом акций выманивала деньги (ФОТО)

Прокуратура Харьковской области согласовала подозрение относительно 2-х организаторов и 5-и участников межрегиональной организованной группы, которые выманивали у доверчивых граждан деньги вблизи супермаркетов под видом проведения акций.



khar.gp.gov.ua

По информации начальника отдела прокуратуры области Нвера Антоняна, участников группировки задержали 7 декабря. Им инкриминируется мошенничество, совершенное повторно группой лиц в составе ОГ (ч. 2, 4 ст. 190 УК Украины).

Установлено, что преступная группа создана летом текущего года двумя жительницами Киева, 40 и 49 лет, неоднократно судимыми за различные преступления, в том числе мошенничество. К своей мошеннической схеме они привлекли жителей других регионов страны, большинство из которых - из Луганской области. Почти все они ранее судимые, некоторые из них находятся в розыске.

В организацию входило 4 подгруппы, которые действовали в разных региональных центрах. В каждой из них «работали» по 3-4 человека.

«Участники мошеннической схемы находили своих потенциальных жертв - в основном пожилых людей - вблизи супермаркетов. Подходили к ним под предлогом проведения акций на товары. Условия были следующие. Пострадавшему предлагался конверт, в котором находилась карточка на скидку на 50% на все товары в магазине. Для того, чтобы ее получить, необходимо выполнить два условия: доказать свою платежеспособность и активировать карточку. То есть, в конверт с карточкой клиент должен положить определенную сумму денег (размер суммы влиял на скидку или на другие условия). Затем пакет запаковывался и возвращался владельцу денег. Однако потерпевшие не догадывались, что в конверте средств уже нет - их незаметно подменили «куклами». На следующий день необходимо было явиться по указанному адресу и активировать карточку. Тогда же должны были вернуть деньги. Однако, когда на следующий день люди приходили к магазину, выяснялось, что никакая акция не проводилась, а в конверте вместо денег - нарезанные бумажки», - информируют в пресс-службе прокуратуры.

В настоящее время установлено более 10 эпизодов мошенничества, совершенных участниками организованной группы в Харьковской области.

Во время обысков подозреваемых и их транспортных средств изъято большое количество визитных карточек и рекламных объявлений и листовок, тетради с черновыми записями, банковские карточки, рюкзак с большим количеством нарезанного газетной бумаги по форме денежных купюр, а также сувенирных денег номиналом по 100 евро и 100 долларов США, мобильные телефоны, сим-карты, ленту с надписью «Акция», конверты.

Кроме того, изъяты три автомобиля и средства в национальной и другой валюте.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для обоих организаторов группировки и 5 участников. Прокуратура настаивает на содержании под стражей участников группировки и лиц, причастных к преступлениям.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, направленные на установление всех участников преступной группировки и проверки их на причастность к другим аналогичным преступлениям. Прокуратура области контролирует ход досудебного следствия.

ФОТО:ПРОКУРАТУРА