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08.12.2017  18:46   

Харьковчане приняли участие в заседании Президиума Ассоциации городов-обладателей Приза Европы

Делегация Харьковского городского совета приняла участие в заседании Президиума Ассоциации городов-обладателей Приза Европы, которое прошло сегодня, 8 декабря, в городе Альтеттинг (Германия).


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На заседании было принято решение, что следующее заседание Генеральной Ассамблеи городов-обладателей Приза Европы пройдет 2 июня 2018 года в Люблине (Польша). Тема Ассамблеи и молодежного заседания - «Прямая демократия: гражданские инициативы и механизмы их реализации (бюджет участия и другие инициативы городов)».
 
Также во время заседания состоялась презентация нового члена Президиума - города Нанси (Франция).
 
Напомним, Генеральная Ассамблея Ассоциации городов-обладателей Приза Европы проходила в июне 2017 года в Харькове. На заседании Харьков был вновь избран председательствующим городом на 2017-2018 годы, а городской голова Геннадий Кернес - президентом Ассоциации городов-обладателей Приза Европы.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ассоциация, президиум, альтеттинг, харьков
 
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