Харьковчане приняли участие в заседании Президиума Ассоциации городов-обладателей Приза Европы

Делегация Харьковского городского совета приняла участие в заседании Президиума Ассоциации городов-обладателей Приза Европы, которое прошло сегодня, 8 декабря, в городе Альтеттинг (Германия).
День прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Удачны продуманные финансовые операции, совершаемые с прицелом на будущее.
Прохладная погода и туман ожидаются в Харькове в пятницу. Осадков синоптики не обещают.
Праздник был учреждён в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира».
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