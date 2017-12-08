08.12.2017 18:46

Харьковчане приняли участие в заседании Президиума Ассоциации городов-обладателей Приза Европы

Делегация Харьковского городского совета приняла участие в заседании Президиума Ассоциации городов-обладателей Приза Европы, которое прошло сегодня, 8 декабря, в городе Альтеттинг (Германия).



city.kharkov.ua

На заседании было принято решение, что следующее заседание Генеральной Ассамблеи городов-обладателей Приза Европы пройдет 2 июня 2018 года в Люблине (Польша). Тема Ассамблеи и молодежного заседания - «Прямая демократия: гражданские инициативы и механизмы их реализации (бюджет участия и другие инициативы городов)».

Также во время заседания состоялась презентация нового члена Президиума - города Нанси (Франция).

Напомним, Генеральная Ассамблея Ассоциации городов-обладателей Приза Европы проходила в июне 2017 года в Харькове. На заседании Харьков был вновь избран председательствующим городом на 2017-2018 годы, а городской голова Геннадий Кернес - президентом Ассоциации городов-обладателей Приза Европы.