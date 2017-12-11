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11.12.2017  11:41   

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 11 декабря , в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


dozor.kharkov.ua
Заседание назначено на 11:00.
  
Возле здания суда небольшое количество правоохранителей, активистов и митингующих нет.

Геннадий Кернес приехал в Киевский райсуд Полтавы.
 
Также присутствуют подозреваемые по делу - охранники мэра Виталий Блинник и Евгений Смицкий.

В зале заседания присутствуют адвокаты Кернеса.

Один из потерпевших по делу, Сергей Ряполов, и сторона гособвинения также в зале суда.

11.20 В зал зашёл судья Андрей Антонов, началось заседание.

На слушании отсутствует адвокат мэра Юлия Козырь.

Один из потерпевших, Александр Кутянин, также не явился на заседание.

Продолжается рассмотрение третьего тома дела.

Прокурор Ганилов зачитывает материалы 3 тома.

Сторона защиты обращает внимание судьи на то, что в материалы дела добавлены фото следственного эксперемента, однако на них есть подписи только понятых. Подписи тех, кто проводил эксперимент, и против кого проводили, отсутствуют. Эти фото не могут быть доказательствами.

 

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Тэги:  кернес, суд, харьков
 
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