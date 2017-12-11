Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 11 декабря , в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
На слушании отсутствует адвокат мэра Юлия Козырь.
Один из потерпевших, Александр Кутянин, также не явился на заседание.
Продолжается рассмотрение третьего тома дела.
Прокурор Ганилов зачитывает материалы 3 тома.
Сторона защиты обращает внимание судьи на то, что в материалы дела добавлены фото следственного эксперемента, однако на них есть подписи только понятых. Подписи тех, кто проводил эксперимент, и против кого проводили, отсутствуют. Эти фото не могут быть доказательствами.
Сегодня стремления и возможности будут находиться в гороскопе на разных полюсах. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету и массу недоразумений.
Ночной дождь утром сменит мелкий снег, и погода протяжении почти всего дня будет оставаться пасмурной.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
влажн.:
давл.:
ветер: