 
Главная Новости Власть Как Харьков встретит Новый год: план мероприятий
11.12.2017  12:41   

Как Харьков встретит Новый год: план мероприятий

Утвержден План основных мероприятий по случаю празднования Нового, 2018 года, рождественских праздников и организации отдыха детей в дни зимних школьных каникул.


// city.kharkov.ua

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Согласно документу, 19 декабря на пл. Свободы состоится открытие главной елки города (начало – в 17:00). 31 декабря харьковчан приглашают на площадь для встречи Нового года. Праздничная программа будет проходить с 23:00 до 2:00 1 января.

Также 19 декабря в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, Харьковском муниципальном культурном центре, дворцах детского и юношеского творчества, школах искусств, библиотеках пройдут детские праздники по случаю Дня Святого Николая.

С 22 декабря серию новогодних представлений для детей откроют в Харьковском театре музыкальной комедии, а с 25 декабря - в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Н. В. Лысенко.

24 декабря состоится открытие елки в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Для посетителей парка подготовили множество праздничных мероприятий по случаю празднования Нового года, Рождества Христова, а также детские развлекательные программы на время зимних каникул.

Кроме того, в районах города пройдут детские мастер-классы, спортивные турниры, фестивали и книжные выставки. 

С полным планом мероприятий можно ознакомиться здесь.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  новый год, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.12 Общество На площади Свободы в Харькове заработал крупнейший в Украине открытый каток (ФОТО)   08.12 Общество На площади Свободы заработал открытый каток 05.12 Общество На следующей неделе на площади Свободы откроется новогодняя ярмарка
 
 

Видео

Новый закон про ЖКУ. С какими трудностями могут столкнуться украинцы. Мнение эксперта
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 