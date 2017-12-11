11.12.2017 13:33

Геннадий Кернес: 320 млн европейских инвестиций на метро – это победа всех харьковчан

Финальный Договор о финансировании продолжения строительства метро в Харькове ЕБРР и ЕИБ 11 декабря подписал президент Украины Петр Порошенко.



// Городской Дозор

11 декабря утверждено Соглашение о финансировании инвестиционного проекта для Харьковского метрополитена, согласно которому Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк предоставят 320 млн евро на строительство двух новых станций, нового депо и закупку 85 вагонов подвижного состава.



«Харьков подтвердил звание развивающегося города и надежного партнера. Это были долгие, но очень эффективные переговоры, результатом которых стал прозрачный, детально проработанный проект, в успехе которого уверены все. Искренне благодарю наших европейских инвесторов и всю украинскую команду- президента Петра Порошенко, Кабинет министров, главу ХОГА Юлию Светличную, харьковских метростроителей. И поздравляю всех харьковчан, которые верят в нашу совместную работу. Это общая победа и серьезная задача, одна из тех, которые ведут Харьков вперед» – прокомментировал подписание Соглашения Харьковский городской голова Геннадий Кернес.