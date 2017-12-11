11.12.2017 15:28

Государство выделило Харькову субвенцию на закупку инсулина

Целевая госсубвенция на закупку инсулинов для больных сахарным диабетом на 2018 год составила около 23 миллиона гривен.



// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 11 декабря, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.

По его словам, эта сумма меньше, чем в 2017 году, и покрывает менее 40% потребности для обеспечения больных сахарным диабетом.



Кроме того, на обеспечение людей бесплатными медикаментами в рамках программы «Доступные лекарства» городу выделена субвенция в размере 21 млн 775 тыс. грн.



В целом, медицинская субвенция на 2018 год для Харькова составила 1 млрд 149 млн 347,8 тыс. грн. По словам директора департамента, практически все эти средства будут направлены в фонд заработной платы работников медицинских учреждений.



Напомним, в 2017 году на лекарства для больных сахарным диабетом Харьков получил из госбюджета 24,7 млн грн, что составило около 48% необходимого. В июле этого года Департамент здравоохранения направил письмо в управление здравоохранения Харьковской облгосадминистрации с просьбой выделить дополнительные средства медсубвенции на лечение больных диабетом - в итоге городу предоставили еще 14 млн грн на лекарства.