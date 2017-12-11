 
Главная Новости Власть Государство выделило Харькову субвенцию на закупку инсулина
11.12.2017  15:28   

Государство выделило Харькову субвенцию на закупку инсулина

Целевая госсубвенция на закупку инсулинов для больных сахарным диабетом на 2018 год составила около 23 миллиона гривен.


// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 11 декабря, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат. 

По его словам, эта сумма меньше, чем в 2017 году, и покрывает менее 40% потребности для обеспечения больных сахарным диабетом.

Кроме того, на обеспечение людей бесплатными медикаментами в рамках программы «Доступные лекарства» городу выделена субвенция в размере 21 млн 775 тыс. грн.

В целом, медицинская субвенция на 2018 год для Харькова составила 1 млрд 149 млн 347,8 тыс. грн. По словам директора департамента, практически все эти средства будут направлены в фонд заработной платы работников медицинских учреждений.

Напомним, в 2017 году на лекарства для больных сахарным диабетом Харьков получил из госбюджета 24,7 млн грн, что составило около 48% необходимого. В июле этого года Департамент здравоохранения направил письмо в управление здравоохранения Харьковской облгосадминистрации с просьбой выделить дополнительные средства медсубвенции на лечение больных диабетом - в итоге городу предоставили еще 14 млн грн на лекарства.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  субвенция, инсулин, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.09 Медицина Харькову необходимо 12 миллионов гривен на инсулин 14.09 Медицина Харькову необходима субвенция на инсулины для больных 14.07 Власть На реконструкцию сада Шевченко выделят средства из госбюджета
 
 

Видео

Новый закон про ЖКУ. С какими трудностями могут столкнуться украинцы. Мнение эксперта
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 