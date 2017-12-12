12.12.2017 12:14

Президенты Украины и Польши встретятся в Харькове

13 декабря президент Польши Анджей Дуда планирует прилететь в Украину. А именно в Харьков.



// РИА Новости Украина

Президент Республики Польша намерен встретиться с президентом Украины Петром Порошенко, наблюдателями ОБСЕ и представителями ПРООН.



Как сообщила пресс-служба президента, основной темой переговоров будет политика безопасности по поводу ситуации на востоке Украины.

В ходе своего визита в Украину Анджей Дуда в Харькове посетит польский мемориал, чтобы почтить память солдат, похороненных на Кладбище жертв тоталитаризма.