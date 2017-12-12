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12.12.2017  12:14   

Президенты Украины и Польши встретятся в Харькове

13 декабря президент Польши Анджей Дуда планирует прилететь в Украину. А именно в Харьков.


// РИА Новости Украина

Президент Республики Польша намерен встретиться с президентом Украины Петром Порошенко, наблюдателями ОБСЕ и представителями ПРООН.

Как сообщила пресс-служба президента, основной темой переговоров будет политика безопасности по поводу ситуации на востоке Украины.

В ходе своего визита в Украину Анджей Дуда в Харькове посетит польский мемориал, чтобы почтить память солдат, похороненных на Кладбище жертв тоталитаризма.

Тэги:  порошенко, визит, дуда, харьков
 
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