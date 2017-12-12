Президенты Украины и Польши встретятся в Харькове

13 декабря президент Польши Анджей Дуда планирует прилететь в Украину. А именно в Харьков.
Президент Республики Польша намерен встретиться с президентом Украины Петром Порошенко, наблюдателями ОБСЕ и представителями ПРООН.
Как сообщила пресс-служба президента, основной темой переговоров будет политика безопасности по поводу ситуации на востоке Украины.
В ходе своего визита в Украину Анджей Дуда в Харькове посетит польский мемориал, чтобы почтить память солдат, похороненных на Кладбище жертв тоталитаризма.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного, зато идеален для общения и приятных знакомств. Только не переусердствуйте со сладким!
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков.
Сухопутные войска являются главным носителем боевого могущества независимого Украинского государства.
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