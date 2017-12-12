12.12.2017 13:15

В Харькове будут судить членов ОПГ, которые похищали и пытали людей (ВИДЕО)

Прокуратура области направила в Харьковский районный суд Харьковской области обвинительный акт в отношении дерзкой преступной группировки, которой инкриминируется совершение трех жестоких разбойных нападений на харьковчан, в том числе на известного врача и его семью в марте 2016 года.



genplanua

На скамье обвиняемых оказались 6 злоумышленников.

По информации начальника отдела прокуратуры области Нвера Антоняна, досудебным расследованием установлено, что двое мужчин (40-летний бывший сотрудник правоохранительных органов и 42-летний действующий полицейский) создали и возглавили преступную группировку. В «дело» пригласили друзей и знакомых.

Злоумышленники обвиняются в том, что в течение осени 2015 года - января 2017 года совершили 3 разбойных нападения, в сочетании с похищением людей и применением физического насилия и оружия. Установлено 6 потерпевших. Общая сумма причиненного материального ущерба составляет более 3 миллионов гривен.

«Члены группировки «работали» по разработанной схеме - используя базу МВД, которая досталась в «наследство» от предыдущей службы, подыскивали зажиточных харьковчан. Они следили за ними, распорядком их дня и их семей. Потом планировали разбойные нападения и похищения. Каждый из участников группы имел свои обязанности. Одни разрабатывали преступные планы, координировали действия участников группировки и создавали алиби на момент совершения преступления, другие - следили за своими жертвами, осуществляли сбор информации о них, выясняли имущественное положение, место жительства и другое. Так называемые «сходки» проводили каждый вторник. Собирались в бане», - рассказывает Нвер Антонян.

Разоблачили членов группы «на горячем» в январе 2017 года. После нападения на одного из харьковских предпринимателей. Пострадавший работал в сфере торговли. Напали на предпринимателя, когда он утром выходил со двора своего домовладения. Фигуранты производства избили его, связали, затащили в дом и пытали, пока тот не признался, где хранит деньги. После преступления злоумышленники пытались скрыться на автомобиле своей жертвы. Работали в масках, имели при себе оружие и наручники.

Справка. 40-летнему организатору преступной группировки объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание и участие в преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, совершенное преступной организацией), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с угрозой применения насилия и проникновением в жилище, совершенное преступной организацией), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 357 (похищение в личных интересах паспорта и других важных личных документов, совершенное преступной организацией), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146 (незаконное похищение человека из корыстных побуждений, сопровождавшееся причинением потерпевшему физических страданий, с применением оружия, совершенное преступной организацией), ч. 1 ст. 382 (умышленное препятствование выполнению решения суда), ч. 1 ст. 263 (хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

Еще одному организатору - 42-летнему действующему на момент преступления работнику правоохранительных органов, кроме аналогичных статей Уголовного кодекса Украины, также инкриминируется злоупотребление властью и служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины) и подготовка к совершению нападения с целью завладения чужим имуществом преступной организацией (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Другим 4 злоумышленникам (33, 34, 42 и 48 лет) объявлен подозрения в совершении аналогичных преступлений в составе преступной организации.

Сейчас по требованию прокуратуры обвиняемые находятся под стражей.

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.