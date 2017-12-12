12.12.2017 15:14

Игорь Терехов встретился с военными атташе из разных стран

Встреча первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова с представителями Киевской Ассоциации военных атташе (КАВА) во главе с президентом Норбертом Гесом состоялась сегодня, 12 декабря, в Харьковском городском совете.



city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие атташе и помощники атташе из 16 стран мира, в частности, США, Канады, Германии, Дании, Норвегии, Литвы и других стран, представители НАТО в Украине, а также директора департаментов городского совета.

Первый вице-мэр отметил, что визит делегации Киевской ассоциации военных атташе в Харьков совпал с 25-й годовщиной создания этой организации, с чем и поздравил ее представителей.

В рамках встречи Игорь Терехов рассказал о Харькове и его достижениях, при этом подчеркнул, что городская власть активно работает над созданием системы безопасности в городе.

«Вопросам безопасности города мы уделяем колоссальное внимание. Это не только безопасность внешняя, от агрессора, но и внутренняя - безопасность на автомобильных дорогах, безопасность пешеходов, для чего внедряется система видеонаблюдения в городе. И первым шагом в этом направлении станет создание в Харькове ситуационного центра: Харьковский городской голова Геннадий Кернес уже дал соответствующее поручение. Для нас очень важно, чтобы наши жители, гости города, инвесторы чувствовали себя защищенными. Именно тогда в город будут идти инвестиции», - подчеркнул первый вице-мэр.

Отметим, что во время рабочего визита в Харьков делегация ознакомилась с работой военно-промышленных предприятий города. В частности, представители КАВА посетили ГП «Завод имени В. Малышева» и ознакомились с продукцией предприятия. Президент ассоциации Норберт Гес дал высокую оценку танку «Оплот» и отметил, что харьковская техника может составить достойную конкуренцию на мировом рынке.

Игорь Терехов в свою очередь подчеркнул, что промышленность Харькова продолжает развиваться и наращивать темпы производства.

«Промышленность города сегодня оживает, и мы стремимся к тому, чтобы эта отрасль набрала те темпы, которые были прежде, когда промышленные гиганты Харькова были самыми бюджетообразующими в стране. Мы планируем привлекать из-за границы новые заказы для наших промышленных предприятий и создавать новые рабочие места», - добавил первый вице-мэр.

В завершение встречи гости подчеркнули, что Харьков - чистый и мирный, и городская власть заботится о безопасности своих жителей.