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12.12.2017  17:50   

Прокуратура Харьковщины вернула государству детский оздоровительный лагерь

По требованию прокуратуры области Харьковский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции и признал за государством право собственности на здания и сооружения детского оздоровительного лагеря «Смена», что в поселке Екатериновка Лозовского района области.


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Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Валерий Лялюк, недвижимость лагеря площадью 2 тыс. кв. м и стоимостью 10,7 миллионов гривен, что принадлежала Министерству транспорта Украины, была незаконно отчуждена.
 
«Право распоряжаться таким имуществом является исключительно компетенцией правительства. Однако исполком местного сельсовета превысил свои полномочия и принял в 2006 году незаконное решение - выдать Харьковской территориальной профсоюзной организации Южной железной дороги свидетельство о праве частной собственности на комплекс лагеря », - информирует Валерий Лялюк.
 
В связи с этим прокуратура подала в хозяйственный суд области иск о признании решения сельсовета недействительным и возврата государству его имущества. Поскольку требования не были поддержаны, прокуратура обратилась в апелляционную инстанцию, где все ходатайства признаны законными.
 
Сейчас реальное исполнение решения суда о возвращении детского лагеря в собственность государства находится на контроле прокуратуры.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  лагерь, прокуратура, харьков
 
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