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13.12.2017  12:04   

Алене Зайцевой и Геннадию Дронову выбирают продление мер пресечения (Текстовая трансляция)

В среду, 13 декабря, в Киевском районном суде проходит заседание по продлению мер пресечения участникам ДТП на Сумской 18 октября Алене Зайцевой и Геннадию Дронову.


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Рассмотрение продления меры пресечения Алене Зайцевой назначено на 11:00. Заседание по вопросу Геннадия Дронова запланировано на 14:00.

11.30 В Киевской районный суд доставили Дронова и Зайцеву, в одном автозаке.

В зале присутствуют адвокат Алёны Зайцевой Юлия Козырь, следователи, родители погибших в ДТП.

11.58 Судья Светлана Муратова зашла в зал, заседание началось.

Судья Муратова объяснила Зайцевой её права и уточнила у подозреваемой ознакомлена ли она с материалами дела. На что Зайцева ответила что да.

Сторона обвинения зачитывает ходатайство о продлении меры пресечения для Алёны Зайцевой.

Напомним, авария на ул. Сумской произошла около 20.45 18 октября. По информации Национальной полиции Украины, автомобиль Lexus въехал в группу людей, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. 5 человек погибли на месте, еще одна пострадавшая скончалась в больнице.
 
Подробности – в рубрике ДТП на Сумской.
 
Правоохранители задержали водителя  Lexus Алену Зайцеву в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуратура объявила девушке подозрение. 20 октября Киевский районный суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней без права внесения залога.

8 ноября в Киевском райсуде состоялось заседание по избранию меры пресечения второму участнику ДТП – Геннадию Дронову. Суд вынес решение – содержание под стражей на 42 суток без права внесения залога. Адвокат Дронова решил обжаловать меру пресечения.

Избранная мера пресечения для обоих участников ДТП заканчивается 16 декабря.

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Тэги:  дтп на сумской, суд, зайцева, дронов, харьков
 
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