Алене Зайцевой и Геннадию Дронову выбирают продление мер пресечения (Текстовая трансляция)

В среду, 13 декабря, в Киевском районном суде проходит заседание по продлению мер пресечения участникам ДТП на Сумской 18 октября Алене Зайцевой и Геннадию Дронову.
Рассмотрение продления меры пресечения Алене Зайцевой назначено на 11:00. Заседание по вопросу Геннадия Дронова запланировано на 14:00.
11.30 В Киевской районный суд доставили Дронова и Зайцеву, в одном автозаке.
В зале присутствуют адвокат Алёны Зайцевой Юлия Козырь, следователи, родители погибших в ДТП.
11.58 Судья Светлана Муратова зашла в зал, заседание началось.
Судья Муратова объяснила Зайцевой её права и уточнила у подозреваемой ознакомлена ли она с материалами дела. На что Зайцева ответила что да.
Сторона обвинения зачитывает ходатайство о продлении меры пресечения для Алёны Зайцевой.
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