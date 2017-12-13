13.12.2017 11:56

В Кабмине опровергают мифы о новом законе о жилищно-коммунальных услугах

Пояснения дают специалисты проекта USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине».



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«Новый Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» предусматривает новую классификацию жилищно-коммунальных услуг, описывает три модели договорных отношений между исполнителями и потребителями, выводит из тарифов на коммунальные услуги расходы на абонентское обслуживание и содержит немало других новаций. Не удивительно, что он успел обрасти всевозможными мифами и домыслами», - говорят чиновники.

Говорят, что новый закон «О жилищно-коммунальных услугах» обязывает заключать исключительно «коллективные» договоры о предоставлении коммунальных услуг в многоквартирных домах.

На самом деле закон предусматривает три модели организации договорных отношений по предоставлению коммунальных услуг:

- индивидуальный договор,

- коллективный договор,

- договор с коллективным потребителем.

«Первая из названых моделей имеет еще подвариант - то есть, можем говорить даже о четырех моделях. Выбирать, по какой модели заключать договоры - право совладельцев многоквартирного дома. Если они хотят иметь индивидуальные договоры - закон дает такую возможность», - уверяют специалисты.

Говорят, что новый закон «О жилищно-коммунальных услугах» предусматривает новые дополнительные платежи за коммунальные услуги, в частности - абонплату.

На самом деле закон не предусматривает никаких новых платежей, а лишь требует отделения из тарифов на коммунальные услуги некоторых составляющих, которые уже в них включены. Так, закон предусматривает отделение из тарифов затрат на содержание абонентской службы. Эти расходы теперь должны оплачиваться тому, кто действительно работает с потребителем по вопросам сбора платежей. Если это будет делать исполнитель коммунальной услуги - указанные расходы будут оплачиваться ему как плата за абонентское обслуживание, а если, например, управляющий - то такие расходы будут заложены в плату за услугу по управлению.

Говорят, что новый закон «О жилищно-коммунальных услугах» позволяет отключать от коммунальных услуг весь многоквартирный дом за долги одного или нескольких должников.

На самом деле закон предусматривает право исполнителя коммунальной услуги ограничить (прекратить) ее предоставление конкретному потребителю в многоквартирном доме, причем независимо от выбранной модели организации договорных отношений. Следовательно, даже при коллективном договоре предоставление услуги может быть приостановлено только конкретному должнику.

Более того, закон четко определяет процедуру такого прекращения - в частности, исполнитель должен за, по меньшей мере, 30 дней предупредить должника о предстоящем отключении, и тем самым дать возможность либо погасить долг, либо обжаловать правомерность прекращения предоставления услуги.

Специалисты добавляют, что закон позволяет исполнителям коммунальных услуг приостанавливать их предоставление тем потребителям, которые отказались заключать договоры о предоставлении коммунальных услуг. Тут добавить нечего: если отказываешься от договора - значит, не нуждаешься в услуге.

Говорят, что новый закон «О жилищно-коммунальных услугах» позволяет монополистам диктовать потребителям свои условия.

Если имеется в виду навязывание конкретной модели организации договорных отношений, то на самом деле закон предусматривает, что право выбора принадлежит собственникам в многоквартирном доме. Исполнители же должны заключать договоры в соответствии с принятыми собственниками решениями.

Если же имеется в виду содержание договоров, то закон предусматривает, что договоры о предоставлении коммунальных услуг должны заключаться на основе типовых, которые будет утверждать Кабинет министров Украины.

Более того, статья 13 предусмотрела подробную процедуру заключения договора - в том числе по инициативе потребителя. Если потребитель посчитает, что монополист в предложенном проекте договора отступил от условий типового, то он будет иметь возможность предложить свой проект договора. В случае спора последнее слово будет за судом.

Говорят, что новый закон «О жилищно-коммунальных услугах» предусматривает заключение договоров о предоставлении коммунальных услуг только на один год, и теперь каждый год надо будет «торговаться» с исполнителями коммунальных услуг.

Действительно, закон предусматривает, что срок действия договора составит один год. Но так же закон предусматривает автоматическую пролонгацию договора ежегодно на очередной однолетний срок. Таким образом, ежегодно перезаключать договоры нет необходимости. А вот в случае, если потребители решат прекратить договор, им достаточно будет за один месяц до его окончания предупредить исполнителя об отказе от договора.

Говорят, что новый закон «О жилищно-коммунальных услугах» лишил местную власть определенных рычагов влияния на тарифы и качество жилищно-коммунальных услуг.

Если говорить об услуге по управлению многоквартирным домом, то, действительно, закон предусмотрел, что цена на эту услугу является договорной - то есть, совладельцы и управляющий должны договориться о ней сами, без вмешательства органов местного самоуправления. Контролировать управляющего должны сами совладельцы многоквартирного дома - и в случае, если его услуги не являются удовлетворительными, просто выбрать себе нового управителя или вообще изменить форму управления.

В отношении коммунальных услуг и деятельности субъектов в сфере естественных монополий и на смежных рынках - Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» никоим образом не отменяет требований других законодательных актов относительно регулирования такой деятельности.

Кроме того, по требованию органа местного самоуправления управляющим и исполнителями коммунальных услуг должна предоставляться информация о количественных и качественных показателях предоставляемых услуг, их стоимости, а также отраслевая отчетность.

Говорят, что новый закон «О жилищно-коммунальных услугах» позволил поквартирное отключение от системы централизованного отопления.

На самом деле закон такого не позволил - поквартирное отключение от сетей централизованного отопления и в дальнейшем запрещено.

Однако закон разрешил устроить систему индивидуального отопления в квартире собственникам квартир в тех домах, в которых на дату вступления в силу закона уже не меньше половины квартир было отделено (отключено) от сетей централизованного отопления и централизованного снабжения горячей воды. То есть, закон - как исключение - позволил решить сложную ситуацию, в которой «застряли» немало многоквартирных домов, когда более половины квартир в свое время (когда это было разрешено) отключились от централизованного отопления, а остальные не имеют формального права сделать то же самое.