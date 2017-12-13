13.12.2017 12:13

Президенты Украины и Польши прибыли в Харьков

13 декабря Петр Порошенко и Анджей Дуда проведут двусторонние переговоры в Харькове.



// ХОГА

Основной темой переговоров станут стратегические вопросы двустороннего политического сотрудничества, а также усиление взаимодействия в сфере безопасности и обороны, в том числе в контексте противодействия российской агрессии.

Также в совместных планах президентов Украины и Республики Польша - возложение цветов к Мемориалу жертвам тоталитарного режима в Пятихатках.