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13.12.2017  12:13   

Президенты Украины и Польши прибыли в Харьков

13 декабря Петр Порошенко и Анджей Дуда проведут двусторонние переговоры в Харькове.


// ХОГА

Основной темой переговоров станут стратегические вопросы двустороннего политического сотрудничества, а также усиление взаимодействия в сфере безопасности и обороны, в том числе в контексте противодействия российской агрессии.

Также в совместных планах президентов Украины и Республики Польша - возложение цветов к Мемориалу жертвам тоталитарного режима в Пятихатках.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  порошенко, визит, дуда, харьков
 
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