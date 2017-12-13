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13.12.2017  14:03   

Два человека попали под колеса электропоездов за сутки

В результате несчастных случаев 49-летний мужчина погиб, 48-летняя женщина получила тяжелые травмы.


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12 декабря в 18:36 в дежурную часть Люботинского отделения полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции «Любовка» грузовой поезд сообщением «Полтава-Харьков» смертельно травмировал 49-летнего жителя города Люботин.

Этой же день в 00:50 в Харьковский отдела полиции поступила информация о доставке в Мерефянскую центральную районную больницу 48-летней жительницы поселка Борки с ампутацией ног и ушибом грудной клетки. Установлено, что женщина была травмирована электропоездом сообщением «Харьков-Беляевка». Движение поезда останавливался на 20 минут.

По адресам выезжали следственно-оперативные группы отделов полиции, сотрудники следственного управления и эксперты. Информации о событиях внесены в журнал единого учета правонарушений. Проводится проверка.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  попал под поезд, харьков
 
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