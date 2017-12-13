Два человека попали под колеса электропоездов за сутки

В результате несчастных случаев 49-летний мужчина погиб, 48-летняя женщина получила тяжелые травмы.
12 декабря в 18:36 в дежурную часть Люботинского отделения полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции «Любовка» грузовой поезд сообщением «Полтава-Харьков» смертельно травмировал 49-летнего жителя города Люботин.
Этой же день в 00:50 в Харьковский отдела полиции поступила информация о доставке в Мерефянскую центральную районную больницу 48-летней жительницы поселка Борки с ампутацией ног и ушибом грудной клетки. Установлено, что женщина была травмирована электропоездом сообщением «Харьков-Беляевка». Движение поезда останавливался на 20 минут.
По адресам выезжали следственно-оперативные группы отделов полиции, сотрудники следственного управления и эксперты. Информации о событиях внесены в журнал единого учета правонарушений. Проводится проверка.
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, стремление к независимости и своеволию – не лучший фон для ведения дел.
Тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Вечером ожидается мелкий дождь.
Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.
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