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13.12.2017  15:16   

Президенты Украины и Польши возложили цветы к Мемориалу жертв тоталитаризма (ФОТО)

Президент Украины Петр Порошенко и Президент Польши Анджей Дуда сегодня, 14 декабря, возложили цветы к Мемориалу жертв тоталитаризма в Пятихатках.


city.kharkov.ua
В церемонии также приняли участие Харьковский городской голова Геннадий Кернес и председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.
 
Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.
 
Также в программе визита в Харьков Президентов Украины и Польши - переговоры, посвященные вопросам политического сотрудничества и взаимодействия в сфере безопасности и обороны.
 
Справка. Мемориал жертвам тоталитаризма был открыт в 2000 году на месте захоронения советских граждан и польских военнопленных в конце 1930-х - начале 1940-х годов. В 1940 году в Харькове было расстреляно около 4 тысяч польских офицеров и 500 мирных польских граждан.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, порошенко, дуда, харьков
 
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