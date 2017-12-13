13.12.2017 16:45

Охранники, которые ограбили клиента бара, получили более суровое наказание

Апелляционный суд области удовлетворил требования прокуратуры области, отменив решение первой инстанции, и принял новый приговор в отношении двух работников одного из частных охранных фирм, которые признаны виновными по ч.2 ст.186 УК Украины (грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц).



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Как сообщила начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, 41-летнему водителю-охраннику назначено 4 года лишения свободы, его 26-летнему напарнику - 4 года лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

В ноябре 2016 года водитель вместе с охранником частного охранного агентства, прибыли на служебном автомобиле по вызову в одно из развлекательных заведений Харькова. Посетитель бара, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отказывался покинуть помещение.

Охранники вывели клиента на улицу и предложили довезти его домой. Мужчина согласился и сел в машину. Однако его высадили в безлюдном месте. Водитель брызнул в лицо жертвы газ из аэрозольного баллончика, а затем сбил с ног. Грабители забрали у потерпевшего более 6 тысяч гривен и золотую цепочку стоимостью 10 тысяч гривен и поехали, оставив мужчину на улице.

Справка. Суд первой инстанции приговорил обоим охранникам по 4 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Однако прокуратура обжаловала это решение в апелляционной инстанции и добилась более жесткого наказания для охранников-грабителей.