14.12.2017 12:44

ДТП на Сумской: суд избрал меру пресечения Дронову

Киевский районный суд Харькова вчера, 13 декабря, рассмотрел ходатайства о продлении мер пресечения подозреваемым в жутком ДТП в центре Харькова, в результате которого погибли шесть человек, Елене Зайцевой и Геннадию Дронову.



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Второму фигуранту ДТП на Сумской, водителю Volkswagen Touareg суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога на 60 дней (до 10 февраля).

Кроме того, суд обязал следователя обеспечить медобследование Дронова.

Напомним, Елене Зайцевой суд также продлил арест еще на 60 дней – до 10 февраля 2018 года включительно.

Авария на ул. Сумской произошла около 20.45 18 октября. По информации Национальной полиции Украины, автомобиль Lexus въехал в группу людей, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. 5 человек погибли на месте, еще одна пострадавшая скончалась в больнице.

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