ДТП на Сумской: суд избрал меру пресечения Дронову

Киевский районный суд Харькова вчера, 13 декабря, рассмотрел ходатайства о продлении мер пресечения подозреваемым в жутком ДТП в центре Харькова, в результате которого погибли шесть человек, Елене Зайцевой и Геннадию Дронову.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Ночной дождь к утру должен закончиться. Во второй половине дня он возобновится и будет идти до позднего вечера. Туман, видимость 200-500 м.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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