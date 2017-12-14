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14.12.2017  13:09   

Депутаты хотят установить минимальную норму потребления газа для субсидии

Нардепы планируют ввести минимальную социальную норму потребления природного газа для начисления субсидии.


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Рассмотрев выводы центральных органов исполнительной власти и обсудив проект Закона о государственных социальных стандартах и ​​государственных социальных гарантиях, об установлении минимальной социальной нормы, депутаты Верховной Рады рекомендуют внедрить новы льготные объемы потребления газа для тех кто получает субсидии.

Согласно документу, социальная норма потребления природного газа для начисления субсидии гражданам, в случае принятия законопроекта, должна быть не менее 400 кубических метров природного газа в месяц.

Тэги:  субсидия, газ, социальная норма
 
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