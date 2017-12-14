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14.12.2017  13:59   

Геннадий Кернес поздравил чернобыльцев с Днем ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Прием по случаю Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС прошел сегодня, 14 декабря, в Харьковском городском совете.


// city.kharkov.ua

В торжественном мероприятии приняли участие Харьковский городской голова Геннадий Кернес, заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан и представители Харьковской городской органиазции «Союзы Чернобыль», Харьковской областной организации «Союз Чернобыль Украины» и других общественных организаций и объединений ликвидаторов.

Геннадий Кернес поздравил чернобыльцев с Днем чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЕС.

«Я хочу вам пожелать, чтобы вы чувствовали заботу местной власти и знали о том, что мы всегда ваши партнеры, друзья и вы можете на нас рассчитывать. У нас одна цель - сделать вашу социальную защиту справедливой, чтобы мы оперативно реагировали на ваши вызовы», - отметил мэр.

В рамках мероприятия к городскому голове обратилась председатель Комитета по вопросам вдов чернобыльцев города Харькова Мария Иванова. Она поблагодарила Геннадия Кернеса за то, что Харьков - единственный город в Украине, который предоставил вдовам чернобыльцев, не имеющих официального статуса, 25%-ю льготу на оплату услуг ЖКХ, и обратилась с просьбой повысить ее размер до 50%.

«Мы рассмотрим этот вопрос. На сегодняшний день вдовы чернобыльцев имеют в Харькове бесплатный проезд, и мы, с учетом внедрения в городе системы единого электронного билета, его вам сохраним и в 2018 году. Что касается льгот на коммунальные услуги, мы все посчитаем и дадим вам ответ», - сказал городской голова.

Также всех присутствующих поздравила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

«Я желаю вам здоровья, мужества, терпения, желания жить и трудиться. Город любит вас, город - с вами, и у нас все должно быть хорошо», - отметила вице-мэр.

По случаю Дня чествования ликвидаторов последствий на Чернобыльской АЭС, а также за активную общественную деятельность и весомый вклад в социально-экономическое развитие города Харькова Светлана Горбунова-Рубан вручила чернобыльцам Почетные грамоты Харьковского городского совета и исполнительного комитета горсовета.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, чернобыльцы, харьков
 
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