14.12.2017 17:01

В Государственной службе занятости заработала «горячая линия»

Ответы на все вопросы по регистрации в центрах занятости, предоставлению услуг и другие консультации можно получить по единому бесплатному номеру 0-800-50-99-66.



// ХОГА

Об этом во время официального открытия сообщила заместитель председателя Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Юлия Жовтяк.

«Сегодня в каждой области работали соответствующие местные телефоны «горячих линий». Однако отсутствовала единая централизованная информационная служба, которая бы предоставляла информационно-консультационные услуги. Отныне это единственный простой и бесплатный номер, по которому все желающие могут позвонить и задать любые вопросы», – отметила Юлия Жовтяк.

По номеру 0-800-50-99-66 можно будет узнать информацию о полном перечне услуг службы занятости. Также о том, какие документы нужны для получения той или иной услуги, контактные телефоны центров занятости, адреса и многое другое.

В то же время, через «горячую линию» нельзя будет получить информацию относительно выплат пособия по безработице и другую конфиденциальную информацию по конкретному человеку. Для этого зарегистрированному безработному необходимо будет лично обратиться в центр занятости с документами, которые подтверждают личность.

На правительственном портале напоминают, что в январе этого года служба занятости запустила в работу «электронную очередь» для безработных. С помощью этого сервиса можно записаться на первичный прием в любой центр занятости, не выходя из дома.