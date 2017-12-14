14.12.2017 17:30

В городском совете обсудили совершенствование системы доступа к публичной информации

Круглый стол «Проблемные вопросы правоприменения законодательства о доступе к публичной информации в органах местного самоуправления» прошел сегодня, 14 декабря, в Харьковском городском совете.



// city.kharkov.ua

Мероприятие прошло в рамках Всеукраинской недели права, которая проходит согласно распоряжению Кабинета Министров Украины.



В обсуждении приняли участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам правового обеспечения Марина Стаматина, заместитель городского головы - управляющий делами исполнительного комитета городского совета Татьяна Чечетова-Терашвили, заместитель директора Юридического департамента Вячеслав Басараб, главный специалист Отдела обеспечения деятельности региональных представительств Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валентина Вельцен, доцент кафедры Конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Евгений Ткаченко, представители департаментов городского совета.



Марина Стаматина отметила, что после принятия Закона Украины «О доступе к публичной информации» городской совет в установленном порядке обрабатывает все запросы на публичную информацию. Количество таких запросов очень большое. Например, одно лицо в один департамент за 10 месяцев этого года направило более чем 2000 запросов.

Как сообщил Вячеслав Басараб, практика показала, что многие аспекты доступа к публичной информации не нашли надлежащего регламентирования в действующем законодательстве. Кроме этого, в постановлении Пленума Высшего административного суда Украины №10 «О практике применения административными судами законодательства о доступе к публичной информации» также не дан ответ на многие проблемные вопросы. Итогом этого стало неоднозначное толкование действующего законодательства и неодинаковое правоприменение в этой сфере. Он рассказал о ситуациях, с которыми столкнулись исполнительные органы городского совета при реализации требований Закона.

«Ограничение доступа к информации осуществляется в соответствии с Законом при соблюдении трех требований. Это так называемый трехсоставляющий тест. Проблема его применения заключается в отсутствии на законодательном уровне механизма его проведения и сводится к субъективному определению исполнителем преимущества вреда над общественным интересом. В законодательстве отсутствует четкое понятие «общественный интерес», критерии его определения, а также процедура, согласно которой та или иная информация приобретает статус общественного интереса. Таким образом, оценивая конкретную информацию на предмет наличия общественного интереса, исполнитель в каждом конкретном случае, субъективно принимает решение с учетом индивидуальных обстоятельств дела. Субъективные аспекты приводят к тому, что складывается различная практика решения данных вопросов даже в одном органе», - отметил Вячеслав Басараб.



Также он сообщил, что в соответствии со ст.14 Закона доступ к информации может обеспечиваться как путем предоставления копий документов, так и путем ознакомления с документом, в том числе путем фотографирования, копирования, сканирования и т.д. При этом в Харьковском городском совете есть ряд документов, которые имеют нестандартный формат. Например, они могут быть только в одном экземпляре, и изготовление копий не представляется возможным или проблематично. Указанный вопрос требует обязательного регламентирования в действующем законодательстве, поскольку если желающих ознакомиться с оригиналами таких документов будет много, это приведет к их порче и дальнейшему уничтожению.



Кроме того, участники круглого стола акцентировали внимание на том, что многие запросы касаются информации, которая уже опубликована – на сайте городского совета или, например, официальном портале обнародования информации о публичных закупках «ProZorro». Предоставление копий таких документов на запросы является дублированием информации. Вячеслав Басараб отметил, что с целью упрощения механизма доступа граждан к такой информации целесообразным было бы в ответ на запрос предоставлять ее в качестве гиперссылки к указанному документу.



«Отдельно хотел бы остановиться на злоупотреблениях при реализации гражданами своих прав на получение информации. Часто граждане обращаются с одним и тем же вопросом. Следующий случай злоупотребления - запрашиваемый документ разбивается запрашиваемым по частям с целью избежать оплаты расходов на копирование и печать. Считаем, что в таком случае должен даваться один обобщенный ответ со счетом-фактурой на весь документ. Не единичны случаи, когда граждане запрашивают один и тот же документ в печатном виде, электронном, а потом еще и просят ознакомиться с его оригиналом. Такое злоупотребление правом на информацию парализует работу органа местного самоуправления, отвлекает от решения жизненно-необходимых вопросов, снижает качество предоставляемых гражданам услуг», - отметил заместитель директора Юридического департамента.



Подводя итог обсуждения, Марина Стаматина подчеркнула, что Харьковский городской совет намерен обратиться к законодателю с инициативой внести изменения в законодательство о доступе к публичной информации в части таких проблемных вопросов.



В свою очередь заместитель директора Юридического департамента подчеркнул, что урегулирование на законодательном уровне вопросов неоднозначного толкования и использования законов позволит в полной мере обеспечить право граждан на доступ к информации, документам органов власти и органов местного самоуправления.