14.12.2017 18:57

Заместители городского головы встретились со студентами

Встреча со студентами и представителями Молодежного совета при Харьковском городском голове была посвящена минувшему Дню местного самоуправления и прошла сегодня, 14 декабря, в городском совете.



city.kharkov.ua

С молодежью общались секретарь Харьковского городского совета Александр Новак, заместитель городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, заместитель городского головы по делам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко, директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, депутаты городского совета Ольга Чичина, Габриел Михайлов.

Такую встречу проводят в мэрии уже второй раз, чтобы привлечь еще больше студентов к работе в Молодежном совете и рассказать им о деятельности органов местного самоуправления.

Александр Новак и Татьяна Таукешева рассказали молодым людям о структуре органов местного самоуправления, работе исполнительных органов власти и бюджетной децентрализации. После этого участники встречи прошли тест, чтобы проверить полученные знания.

«Я хочу поблагодарить вас от имени городского головы Геннадия Кернеса, депутатов за то, что вы проявляете интерес и постоянно самосовершенствуетесь. Рад, что подобные встречи стали хорошей традицией. Поздравляю с прошедшим Днем местного самоуправления. Это праздник для всех нас, потому что наша общая задача - реализовывать полномочия громад», - сказал Александр Новак.

Константин Лобойченко отметил, что с участием молодежи за последние два года было проведено более тысячи мероприятий, установлено 11 национальных рекордов. В этом году прошел Молодежный форум, который собрал более 2 тыс. участников. По его словам, результаты этой работы привели к тому, что харьковский Молодежный совет стал самым эффективным в Украине.

«Я говорю об этом, основываясь на общении с представителями молодежных советов из разных городов Украины и даже других стран. Благодаря городскому голове Геннадию Кернесу у нас с вами есть возможность воплощать свои идеи и получать опыт», - сказал Константин Лобойченко.

В свою очередь глава Молодежного совета при Харьковском городском голове Михаил Лазарев сообщил, что за последние два года он и его команда стали частью городского совета. Они участвовали в разработке программ по развитию молодежного движения, обращению с домашними животными, созданию бюджета участия и «Портала харьковчанина».

«Принят бюджет участия, и скоро с помощью «Портала харьковчанина» любой человек сможет реализовать свои идеи по развитию Харькова. Мы проводим такие встречи, чтобы рассказать молодым людям о деятельности органов местного самоуправления. Чтобы они видели, что городской совет – не закрытое здание, а сюда можно прийти, задать вопросы и предложить свои инициативы. Мы открыты к диалогу и приглашаем к совместной работе всех желающих», - сказал Михаил Лазарев.