15.12.2017 13:28

Грабители до смерти забили дедушку-инвалида и подожгли дом, чтобы скрыть следы преступления

Суд приговорил каждого к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.



// Facebook

Зимним вечером текущего года 31 и 33-летний мужчины, будучи навеселе, решили поживиться в доме пенсионера-инвалида.

Один постучал в окно одинокого односельчанина. Когда хозяин открыл дверь, его напарник сбил инвалида с ног. На голову жертвы злоумышленники одели мешок и стали жестоко избивать, требуя сказать, где деньги. После того, как дедушка перестал подавать признаки жизни, убийцы обыскали дом. Они нашли 1000 грн. и три бутылки водки.



Чтобы скрыть следы преступления, тело жертвы облили маслом и подожгли вместе с домом.



Утром соседи нашли обгоревшее тело дедушки и вызвали полицию.



По заключению экспертизы мужчина скончался в результате травмы головы.

Близнюковский районный суд по требованию прокуратуры области признал виновными двух местных жителей в умышленном убийстве пожилого человека из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц и разбое с причинением тяжких телесных повреждений (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 и ч.4 ст. 187 УК Украины).

Подсудимым назначено наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.