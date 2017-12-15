15.12.2017 16:01

В Украине приступил к работе новый Верховный Суд

Сегодня прекратили работу высшие спецсуды и старый Верховный Суд.



Корреспондент.net

Новый Верховный Суд начал работу в пятницу, 15 декабря. Одновременно с началом работы нового суда прекращают функционировать старый Верховный Суд и высшие спецсуды, передают Украинские новости.



Новый Верховный Суд состоит из Большой палаты, кассационного админсуда, кассационного хозсуда, кассационного гражданского суда и кассационного уголовного суда.



По состоянию на 15 декабря назначено 113 судей суда из 200 максимально возможных.



Верховный Суд является единственным судом, который пересматривает в кассационном порядке судебные решения, принятые судами первой и апелляционной инстанций.



Суды низших инстанций обязаны при выборе и применении нормы права к спорным правоотношениям учитывать заключения по применению соответствующих норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда.



Коллегия судей кассационного суда вправе передать дело на рассмотрение Большой палаты Верховного Суда, если придет к выводу, что дело содержит исключительную правовую проблему и такая передача необходима для обеспечения развития права и формирования единой правоприменительной практики.



Большая палата также пересматривает в апелляционном порядке судебные решения по делам, рассмотренным Верховным Судом как судом первой инстанции.



Верховному Суду как суду первой инстанции подсудны дела по установлению Центральной избирательной комиссией результатов выборов или всеукраинского референдума, дела по иску о досрочном прекращении полномочий депутата Верховной Рады, а также дела по обжалованию актов, действий или бездеятельности парламента, Президента, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей.



Одновременно с началом работы нового Верховного Суда вступили в силу новые редакции Хозяйственного процессуального кодекса, Гражданского процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства.



Одним из новшеств является введение понятия «образцовое дело» и «типичное дело» для ускорения рассмотрения большого количества однотипных административных споров.



Если в производстве одного или нескольких административных судов находятся типичные административные дела, можно обратиться в Верховный Суд для принятия «образцового» решения. Решение Верховного Суда в образцовом деле подлежит пересмотру Большой палатой Верховного Суда в апелляционном порядке.



Также новое процессуальное законодательство вводит штрафы для участников судебного заседания за злоупотребление процессуальными правами.



Кроме того, с 15 декабря начинает функционировать в судах институт приказного производства и досудебного урегулирования спора.



Согласно закону, в судах также будет функционировать единая судебная информационно-телекоммуникационная система, которая фактически является воплощением принципа «электронного судопроизводства».



«Электронный суд» начинает функционировать через 90 дней со дня опубликования Государственной судебной администрацией в газете «Голос Украины» и на веб-портале судебной власти объявления о запуске системы.



Кроме того, процессуальными кодексами предусмотрено введение фильтров для кассационного обжалования в зависимости от суммы спора.