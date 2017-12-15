Игорь Терехов о порче терминалов: Эти люди понесут наказание

Злоумышленники, которые повредили терминалы по продаже единых проездных билетов, понесут наказание.
Об этом в интервью «Громадському радіо» сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.
«Мы первые в Украине, кто перешел на единый электронный билет. Мы столкнулись с колоссальнейшим противостоянием. Я сам ездил в троллейбусе, трамвае, смотрел, как это работает, подходил к терминалам, валидаторам. Мы столкнулись с тем, что те, кому не выгодно было, чтобы мы перешли (а это же открытые расчеты, это доходная часть в том числе и городского бюджета), они начали нам ломать эти автоматы», – рассказал Игорь Терехов.
Первый вице-мэр напомнил, что по факту повреждения терминалов возбуждено уголовное производство.
«Мы обратились в правоохранительные органы, заведено дело, проводятся оперативно-следственные действия. Я пока не буду разглашать. Меня полиция информирует о том, что происходит. Я им пообещал, что не буду распространять эту информацию», – отметил он.
По словам Игоря Терехова, у городских властей уже есть понимание, кто повредил терминалы.
«Те люди, которые это делают… обязательно полиция их найдет. Есть определенные обещания, уже есть определенная информация», – сказал первый вице-мэр.
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