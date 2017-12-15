15.12.2017 14:59

Игорь Терехов: В Харьковском зоопарке появятся новые животные и океанариум

Вход в обновленный после масшбатной реконструкции зоопарк для посетителей будет бесплатным, а в океанариум, который там построят, - платным.



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Об этом в интервью «Громадському радіо» сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



«Мы посчитали полностью баланс, и понимаем, что та сумма, которая будет выделяться на корма для животных, не такая большая, чтобы брать платный вход. Мы проанализировали, сколько приходило людей в зоопарк раньше, какими ресурсами (с билетов) он обладал. Могу вам сказать, что это не большие деньги», – сказал он.



Терехов отметил, что в зоопарке будут и платные услуги – например, вход в уникальный океанариум, который планируется построить.



Также после реконструкции в Харьковском зоопарке появятся несколько редких животных.



По словам первого вице-мэра, животных передадут в Харьков бесплатно в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Среди новых обитателей Харьковского зоопарка будут жирафы, пингвины и белые медведи.



«Харьков является кандидатом в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов. У нас есть договоренность, что ЕАЗА отдаст нам животных бесплатно, если мы создадим для них условия, соответствующие их требованиям», - отметил первый вице-мэр.



Напомним, что сейчас по инициативе городского головы Геннадия Кернеса в Харьковском зоопарке идет реконструкция и обновление коллекции животных. В новой концепции зоопарка особое место занимает сохранение и размножение редких и исчезающих животных.