15.12.2017 17:00

Президент на следующей неделе внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект об Антикоррупционном суде

Это Петр Порошенко заявил во время выступления на мероприятии по случаю начала работы нового Верховного Суда.



// ХОГА

«На следующей неделе я внесу указанный законопроект на рассмотрение Верховной Рады, если Верховная Рада разблокирует и даст возможность его зарегистрировать», - сказал Глава государства

По его словам, начало работы нового Верховного Суда является значительным шагом в процессе реформирования судебной системы, однако это не является завершением судебной реформы. «У нас впереди еще очень много работы, и на очереди – законопроект «Об Антикоррупционном суде», - подчеркнул Петр Порошенко. Вместе с тем, он добавил, что знает о том, что большая часть общественности, в том числе и юридической, не поддерживает указанный законопроект.

«Я просил Верховную Раду создать рабочую группу для того, чтобы я как Президент мог учесть рекомендации тех или иных фракций Верховной Рады для того, чтобы избежать дискуссий и выйти на компромисс. К сожалению, пока это не было сделано», - отметил Глава государства.

Он выразил надежду, что Верховная Рада на следующей неделе разблокирует ситуацию с Антикоррупционным судом, отозвав зарегистрированные законопроекты, которые являются неконституционными, и которые признаны экспертами, в том числе Венецианской комиссии, такими, которые не соответствуют основным требованиям построения судебной системы и антикоррупционного законодательства.

«Уверен в том, что Антикоррупционный суд, после поддержки его Верховной Радой, завершит формирование антикоррупционной инфраструктуры и даст возможность рассматривать коррупционные дела, которые расследуются НАБУ, поддерживаются Специализированной антикоррупционной прокуратурой, другими правоохранительными органами. Но будет иметь исключительно антикоррупционную специализацию», - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент подчеркнул, что это является чрезвычайно важным для построения справедливого общества внутри государства, и для повышения авторитета Украины в мире, и для повышения доверия между нами и нашими партнерами.