18.12.2017 13:26

Юлия Светличная возглавила рейтинг самых ответственных губернаторов

По подсчетам экспертов аналитического портала «Слово и дело», глава ХОГА выполнила 68% своих обещаний.



// ХОГА

Часть обещанного Юлией Светличной находится в процессе выполнения и, по планам, будет выполнена в следующем году. Невыполненных обещаний председателя ХОГА эксперты не зафиксировали.

Среди выполненных в 2017 году обещаний портал, в частности, называет строительство школы в Песочине.

«2 ноября 2016 года председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная заявила, что областная власть планирует открыть школу в микрорайоне «Мобиль» в Песочине уже в сентябре 2017-го или, если того потребуют технические условия, в январе 2018 года. Но, как и было обещано, уже 1 сентября 2017 года в Песочине открыли современную школу «Мобиль», которую построили «с нуля», - отмечают эксперты портала.

Также «Слово и дело» акцентирует внимание на оснащении современными мультимедийными кабинетами опорных и профильных учебных заведений в 11 районах области. Еще одно выполненное обещание в сфере образования - открытие инклюзивных классов в 135 школах области.

Среди достижений 2017 года также - строительство крупнейшего и самого современного в стране ЦПАУ.

«По состоянию на 17 августа 2017 года, как и обещала Юлия Светличная, строительство крупнейшего в Украине центра по предоставлению административных и социальных услуг находилось на завершающем этапе. А уже 1 сентября состоялось его официальное открытие. Сейчас подобного центра в Украине нет - это наиболее комплексное учреждение по предоставлению административных услуг в стране», - подчеркивает «Слово и дело».

Эксперты также обратили внимание на возвращение громаде Пархомовского музея - этот процесс Юлия Светличная курировала лично.

«29 августа 2017 года глава ХОГА сообщила, что на завершающую стадию вышли юридические процессы, которые необходимо провести для передачи здания музея от нынешнего владельца - банка - громаде Краснокутского района. А уже 30 сентября 2017-го здание Пархомовского музея, как и обещали, вернули громаде», - напоминают в «Слове и деле».

Также среди выполненного перечисляют ремонты дорог, строительство филармонии, лучшие показатели по оздоровлению детей летом и тому подобное.

В первую тройку наиболее ответственных председателей областных администраций также вошли руководитель Черкасской области Юрий Ткаченко и председатель Сумской ОГА Николай Клочко.

Справка. Аналитический портал «Слово и дело» - это первый фактчек-СМИ в Украине. Входит в четверку украинских фактчек-организаций, согласно ежегодному аудиту Reporter's Lab.

Цель проекта - обеспечить реализацию принципа транспарентности и подотчетности власти, способствовать росту уровня ответственности политиков и должностных лиц перед гражданами.

Ключевым аспектом работы «Слова и дела» является определение уровня ответственности отечественных политиков и должностных лиц на основании систематического мониторинга и фиксации их обещаний, а главное - отслеживание состояния их выполнения.