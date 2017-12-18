Юлия Светличная возглавила рейтинг самых ответственных губернаторов

По подсчетам экспертов аналитического портала «Слово и дело», глава ХОГА выполнила 68% своих обещаний.
Часть обещанного Юлией Светличной находится в процессе выполнения и, по планам, будет выполнена в следующем году. Невыполненных обещаний председателя ХОГА эксперты не зафиксировали.
Среди выполненных в 2017 году обещаний портал, в частности, называет строительство школы в Песочине.
«2 ноября 2016 года председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная заявила, что областная власть планирует открыть школу в микрорайоне «Мобиль» в Песочине уже в сентябре 2017-го или, если того потребуют технические условия, в январе 2018 года. Но, как и было обещано, уже 1 сентября 2017 года в Песочине открыли современную школу «Мобиль», которую построили «с нуля», - отмечают эксперты портала.
Также «Слово и дело» акцентирует внимание на оснащении современными мультимедийными кабинетами опорных и профильных учебных заведений в 11 районах области. Еще одно выполненное обещание в сфере образования - открытие инклюзивных классов в 135 школах области.
Среди достижений 2017 года также - строительство крупнейшего и самого современного в стране ЦПАУ.
«По состоянию на 17 августа 2017 года, как и обещала Юлия Светличная, строительство крупнейшего в Украине центра по предоставлению административных и социальных услуг находилось на завершающем этапе. А уже 1 сентября состоялось его официальное открытие. Сейчас подобного центра в Украине нет - это наиболее комплексное учреждение по предоставлению административных услуг в стране», - подчеркивает «Слово и дело».
Эксперты также обратили внимание на возвращение громаде Пархомовского музея - этот процесс Юлия Светличная курировала лично.
«29 августа 2017 года глава ХОГА сообщила, что на завершающую стадию вышли юридические процессы, которые необходимо провести для передачи здания музея от нынешнего владельца - банка - громаде Краснокутского района. А уже 30 сентября 2017-го здание Пархомовского музея, как и обещали, вернули громаде», - напоминают в «Слове и деле».
Также среди выполненного перечисляют ремонты дорог, строительство филармонии, лучшие показатели по оздоровлению детей летом и тому подобное.
В первую тройку наиболее ответственных председателей областных администраций также вошли руководитель Черкасской области Юрий Ткаченко и председатель Сумской ОГА Николай Клочко.
Справка. Аналитический портал «Слово и дело» - это первый фактчек-СМИ в Украине. Входит в четверку украинских фактчек-организаций, согласно ежегодному аудиту Reporter's Lab.
Цель проекта - обеспечить реализацию принципа транспарентности и подотчетности власти, способствовать росту уровня ответственности политиков и должностных лиц перед гражданами.
Ключевым аспектом работы «Слова и дела» является определение уровня ответственности отечественных политиков и должностных лиц на основании систематического мониторинга и фиксации их обещаний, а главное - отслеживание состояния их выполнения.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Температура воздуха понизится. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.
Сегодня православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца – покровителя моряков, купцов и детей.
влажн.:
давл.:
ветер: