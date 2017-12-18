18.12.2017 16:54

Геннадий Кернес подпишет финальный договор на получение кредита ЕБРР (Обновлено)

Подписание финального Договора о финансировании продолжения строительства метро в Харькове Европейским банком реконструкции и развития состоится 19 декабря в Харьковском городском совете.



// Facebook

Визуализация, как будет выглядеть станция Одесская

Договор на предоставление кредитных средств в размере 320 млн евро подпишет Харьковский городской голова Геннадий Кернес и представитель европейского инвестора.



«Завтра подпишем окончательные бумаги, которые откроют нам дорогу к строительству станций метро «Державинская» и «Одесская», строительству депо на Алексеевке и закупке 85 вагонов.



Шесть лет переговоров. Мы эти переговоры начинали, фактически, в другой стране и, кажется, в другой жизни. В других экономических условиях. Из-за политической ситуации мы вынуждены были эти приостанавливать переговоры. Но мы никогда не останавливали подготовительную работу и ни на секунду не теряли веру в то, что мы получим кредит и построим все задуманное.



Как результат - мы победили и получили выгодный кредит для развития инфраструктуры нашего города. Когда я говорю МЫ - я имею ввиду всех. И Президента Украины Петра Порошенко, и Кабинет министров, и руководство Харьковской областной государственной администрации, и, конечно, всех харьковчан. Это наша общая победа.



Мы долго и кропотливо готовили этот проект. Мы понимали, что метро до Одесской - это уже давно назревшая необходимость.



И вот завтра мы поставим точку в документальном оформлении кредита. А это означает, что дальше уже начинается практическая работа.



Закончить все работы по строительству станций и электродепо мы планируем через четыре года», – сообщил на своей странице в Facebook Харьковский городской голова Геннадий Кернес.



Справка. Проект развития третьей очереди Харьковского метрополитена предусматривает выделение кредитных средств в сумме 320 млн евро на строительство ст. м. «Державинская» и ст. м. «Одесская», строительство электродепо за ст. м. «Победа» и закупку 85 вагонов подвижного состава.