Геннадий Кернес подпишет финальный договор на получение кредита ЕБРР (Обновлено)

Подписание финального Договора о финансировании продолжения строительства метро в Харькове Европейским банком реконструкции и развития состоится 19 декабря в Харьковском городском совете.
Договор на предоставление кредитных средств в размере 320 млн евро подпишет Харьковский городской голова Геннадий Кернес и представитель европейского инвестора.
«Завтра подпишем окончательные бумаги, которые откроют нам дорогу к строительству станций метро «Державинская» и «Одесская», строительству депо на Алексеевке и закупке 85 вагонов.
Шесть лет переговоров. Мы эти переговоры начинали, фактически, в другой стране и, кажется, в другой жизни. В других экономических условиях. Из-за политической ситуации мы вынуждены были эти приостанавливать переговоры. Но мы никогда не останавливали подготовительную работу и ни на секунду не теряли веру в то, что мы получим кредит и построим все задуманное.
Как результат - мы победили и получили выгодный кредит для развития инфраструктуры нашего города. Когда я говорю МЫ - я имею ввиду всех. И Президента Украины Петра Порошенко, и Кабинет министров, и руководство Харьковской областной государственной администрации, и, конечно, всех харьковчан. Это наша общая победа.
Мы долго и кропотливо готовили этот проект. Мы понимали, что метро до Одесской - это уже давно назревшая необходимость.
И вот завтра мы поставим точку в документальном оформлении кредита. А это означает, что дальше уже начинается практическая работа.
Закончить все работы по строительству станций и электродепо мы планируем через четыре года», – сообщил на своей странице в Facebook Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
Справка. Проект развития третьей очереди Харьковского метрополитена предусматривает выделение кредитных средств в сумме 320 млн евро на строительство ст. м. «Державинская» и ст. м. «Одесская», строительство электродепо за ст. м. «Победа» и закупку 85 вагонов подвижного состава.
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