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18.12.2017  15:29   

Прокуратура доказала в суде вину пьяницы-сына, который задушил старушку-мать

Московский районный суд Харькова поддержал требования Харьковской местной прокуратуры №4 и признал виновным 51-летнего безработного харьковчанина в умышленном убийстве своей матери.


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В конце лета текущего года пьяный мужчина, который нигде не работал и жил со своими старенькими родителями, стал оскорблять 82-летнюю мать. Она просила сына не пить и найти работу. В присутствии парализованного отца-инвалида разъяренный сын начал бить мать. Затем повалил на пол и задушил.
 
Во время судебного разбирательства соседи по квартире, где произошла трагедия, рассказали, что сын неоднократно избивал мать, но та боялась обращаться в полицию.
 
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, сыну-убийце назначено 8 лет лишения свободы.
 
Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время, а апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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