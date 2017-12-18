18.12.2017 15:29

Прокуратура доказала в суде вину пьяницы-сына, который задушил старушку-мать

Московский районный суд Харькова поддержал требования Харьковской местной прокуратуры №4 и признал виновным 51-летнего безработного харьковчанина в умышленном убийстве своей матери.



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В конце лета текущего года пьяный мужчина, который нигде не работал и жил со своими старенькими родителями, стал оскорблять 82-летнюю мать. Она просила сына не пить и найти работу. В присутствии парализованного отца-инвалида разъяренный сын начал бить мать. Затем повалил на пол и задушил.



Во время судебного разбирательства соседи по квартире, где произошла трагедия, рассказали, что сын неоднократно избивал мать, но та боялась обращаться в полицию.



Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, сыну-убийце назначено 8 лет лишения свободы.



Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время, а апелляционное обжалование.