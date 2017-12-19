19.12.2017 13:14

Харьковский городской голова Геннадий Кернес подписал с ЕБРР соглашение о финансовой поддержке строительства метро в Харькове

Церемония подписания Соглашения о поддержке проекта «Продление метрополитена в г. Харькове» между Харьковским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития состоялась сегодня, 19 декабря, в Харьковском горсовете.



// city.kharkov.ua

Документ, подтверждающий юридические, финансовые и технические договоренности по кредитованию продолжения строительства метро в Харькове, подписали Харьковский городской голова Геннадий Кернес и директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

Таким образом, город получил 160 млн евро на продолжение строительства Алексеевской линии метрополитена. Вторую часть кредитных ресурсов - также 160 млн евро - предоставил Европейский инвестиционный банк.



Как отметил Геннадий Кернес, подписанное сегодня соглашение является победой всех харьковчан.



«Сегодня мы поставили точку в сложном переговорном процессе. За последние шесть лет была проведена колоссальная работа, чтобы получить финансирование для реализации проекта продолжения строительства третьей линии Харьковского метрополитена, приобретения нового подвижного состава и строительства на этой линии электродепо. Это были долгие, но очень эффективные переговоры. В результате мы получили прозрачный, проработанный в каждой точке проект, в успехе которого уверены все. И сегодня, подписав соглашение, мы перейдем уже непосредственно к реализации воплощения проекта в жизнь. Я, как и все харьковчане, считаю это огромной победой и поздравляю всех нас. И я верю, что мы построим метрополитен!» - сказал городской голова.



Он отметил, что в результате бюджетной децентрализации Харьков увеличил объемы своих финансовых ресурсов, и это даст возможность городской власти софинансировать строительство метро.



Геннадий Кернес поблагодарил всех, кто работал и продолжает работать в этом проекте: европейских партнеров, Президента Украины Петра Порошенко, Кабинет Министров, Главу Администрации Президента Игоря Райнина, председателя Харьковской облгосадминистрации Юлию Светличную, все департаменты, задействованные в проектной и подготовительной работе, харьковских метростроителей.



В свою очередь Шевки Аджунер подчеркнул, что подписание соглашения с Харьковом стало одним из самых крупных инвестиционных проектов для ЕБРР в этом году.



«Я бы хотел отметить роль городского головы Геннадия Кернеса и всех исполнительных органов в реализации этого проекта, который направлен на то, чтобы повысить комфортность жизни харьковчан. Уверен, что все жители города должным образом оценят ваши усилия, которые направлены на то, чтобы улучшить их жизнь за счет строительства новых станций метро. Этот проект станет своего рода стандартом и примером, как надо реализовывать такие проекты в других городах», - сказал Шевки Аджунер.



Напомним, 11 декабря руководители Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка при участии Президента Украины Петра Порошенко подписали Соглашение о финансировании инвестиционного проекта для Харьковского метрополитена. Таким образом, Харьков получил государственные гарантии на получение кредитных ресурсов в сумме 320 млн евро на строительство двух новых станций - «Державинская» и «Одесская», строительство Алексеевского электродепо и на закупку 85 вагонов подвижного состава.