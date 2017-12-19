19.12.2017 15:11

Строительство метро в Харькове начнется в следующем году

Строительство новых станций Харьковского метрополитена - «Державинская» и «Одесская» - начнется в 2018 году.



// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 19 декабря, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес после подписания с ЕБРР соглашения о финансовой поддержке строительства метро в Харькове.

Директор Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер подтвердил журналистам, что, согласно оценкам специалистов, вся техническая часть и подготовка к закупкам будет завершена до конца этого года, а к реализации проекта приступят уже в 2018 году. По его словам, финансирование рассчитано на 18 лет, из которых пять лет – грационный период, то есть по льготной процентной ставке.



«Реализация этого проекта повысит привлекательность этого района, многие семьи захотят, возможно, из-за наличия метро переселиться в этот район. Этот проект для нас чрезвычайно важен, потому что его основанная цель – повысить качество жизни горожан. И сейчас, перед лицом харьковчан, я выражаю особую благодарность мэру города Геннадию Кернесу и его команде за их дальнозоркость, видение будущего, решимость в реализации проекта. В английском языке есть пословица: «Рим строился не один день». Вот, Харьков тоже не за один день, но такие проекты способствуют тому, что вносится очень большой вклад в интересах будущих поколений. Я бы хотел пожелать этому проекту всяческих успехов и поздравить харьковчан. Спасибо, господин мэр, что вы выбрали нас в качестве партнеров», - сказал Шевки Аджунер.

Геннадий Кернес, со своей стороны, сообщил, что город будет участвовать в реализации проекта развития третьей очереди Харьковского метрополитена. Уже сейчас начато финансирование строительства электродепо на Алексеевке, также за средства городского бюджета будут выкуплены объекты, которые находятся в зоне строительства метрополитена, профинансированы работы, связанные с комплексным благоустройством, и остальные вопросы, связанные с реализацией проекта на территории города Харькова. «Процентная ставка - это где-то в среднем 1,5%. Также мы получили решения Кабинета Министров, Верховной Рады, Президент подписал соответствующее распоряжение, что 50% компенсирует госбюджет, 50% - городской бюджет, и мы обслуживаем этот кредит. Из городского бюджета будет выделено до 80 млн грн. Срок реализации проекта - максимум 3,5 года», - сообщил Геннадий Кернес.



Также городской голова отметил, что люди, которые проживают в зоне строительства метро, будут отселены, но рынок на Одесской не входит в эту зону. Ожидается, что собственники рынка благоустроят его для лучшего обслуживания горожан. По словам Геннадия Кернеса, для реализации этого крупномасштабного проекта город получил госгарантии, поэтому городское имущество в залог не передается.

Как сообщил Геннадий Кернес, к более активной фазе работ город приступит с начала 2018 года. «После инженерных работ будем точно знать, когда приступим к началу строительству метрополитена, но это однозначно 2018 год. Это будут удобные, современные, безопасные и красивые станции с привлечением наших украинских дизайнеров, и что-то будет символическое. Мы реализации этого проекта ждали очень долго и были готовы заранее, но время меняет условия, и поэтому будем его дорабатывать. Главное, что сегодня мы подписали соглашение о продолжении строительства метрополитена. Я хочу сказать большое спасибо лично господину Аджунеру, Европейскому банку реконструкции и развития за то, что доверили нам такой масштабный проект. Это наша общая победа. Победа Харькова, победа инвестиций», - отметил Геннадий Кернес.



Напомним, 19 декабря в Харькове было подписано Соглашение о поддержке проекта «Продление метрополитена в г. Харькове» между Харьковским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития. Город получил 160 млн евро на продолжение строительства Алексеевской линии метрополитена, вторую часть кредитных ресурсов - также 160 млн евро - предоставил Европейский инвестиционный банк. Кредитные средства выделены на строительство станций «Державинская» и «Одесская», Алексеевского электродепо и на закупку 85 вагонов подвижного состава.