19.12.2017 22:38

Исполком одобрил проект бюджета на 2018 год

Исполнительный комитет Харьковского городского совета сегодня, 19 декабря, одобрил проект бюджета города Харькова на 2018 год и рекомендовал его на рассмотрение сессии горсовета.



// city.kharkov.ua

По информации заместителя городского головы - директора Департамента бюджета и финансов Татьяны Таукешевой, общий объем доходов бюджета города Харькова установлен на уровне 16,1 млрд грн, что на 22,4% больше к ожидаемому исполнению бюджета текущего года.



По ее словам, основным источником дохода остается налог с доходов физических лиц, предполагаемый объем поступлений которого составит 6 млрд грн, что больше в 1,6 раза в сравнении с 2017 годом. Среди остальных источников доходов - акцизный сбор, местные налоги и сборы, единый налог и пр.



Также бюджет города получит от государства образовательную субвенцию в размере 1,1 млрд грн (больше на 24,3% в сравнении с 2017 годом), медицинскую субвенцию – 1,2 млрд грн (меньше на 7,1%), а межбюджетные трансферты на социальные выплаты составят 3,4 млрд грн.



Как сообщила Татьяна Таукешева, расходы бюджета города в 2018 году планируются на уровне 16,1 млрд грн, при этом на реализацию 33 городских программ будет направлено 10,9 млрд грн.