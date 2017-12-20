Началась сессия Харьковского городского совета

Семнадцатая сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 20 декабря, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).
На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ, Харьковского областного совета, Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.
Для работы на сессии зарегистрировались 79 депутатов.
В повестку дня включено 126 вопросов и «Разное».
Сессия транслируется на телеканалах «ОТБ», «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.
Периоды бездействия могут сменяться жаждой бурной деятельности. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.
Среда будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
влажн.:
давл.:
ветер: