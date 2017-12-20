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20.12.2017  10:08   

Началась сессия Харьковского городского совета

Семнадцатая сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 20 декабря, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


// city.kharkov.ua

На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ, Харьковского областного совета, Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы на сессии зарегистрировались 79  депутатов.

В повестку дня включено 126 вопросов и «Разное».

Сессия транслируется на телеканалах «ОТБ», «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.

Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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