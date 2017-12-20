20.12.2017 10:08

Началась сессия Харьковского городского совета

Семнадцатая сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 20 декабря, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).



// city.kharkov.ua

На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ, Харьковского областного совета, Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы на сессии зарегистрировались 79 депутатов.



В повестку дня включено 126 вопросов и «Разное».



Сессия транслируется на телеканалах «ОТБ», «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.