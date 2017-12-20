20.12.2017 11:01

Грамотами горсовета награждены отличившиеся харьковчане

Харьковский городской совет сегодня, 20 декабря, на сессии принял решение о награждении ряда харьковчан почетными грамотами.



// city.kharkov.ua

В частности, Почетной грамотой Харьковского городского совета награждены профессор кафедры детской хирургии и детской анестезиологии Харьковского национального медицинского университета Вячеслав Давиденко, директор Харьковской общеобразовательной школы №36 Лариса Рычкова, заслуженный артист Украины Леонид Спектор, заместитель генерального директора ПАО «Турбоатом» Алексей Коршунов, участник боевых действий в Чехословакии Владимир Заглада, участник боевых действий в Афганистане Александр Рыбалка, коллектив Государственного научно-производственного предприятия «Объединение Коммунар».

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.