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20.12.2017  11:01   

Грамотами горсовета награждены отличившиеся харьковчане

Харьковский городской совет сегодня, 20 декабря, на сессии принял решение о награждении ряда харьковчан почетными грамотами.


// city.kharkov.ua

В частности, Почетной грамотой Харьковского городского совета награждены профессор кафедры детской хирургии и детской анестезиологии Харьковского национального медицинского университета Вячеслав Давиденко, директор Харьковской общеобразовательной школы №36 Лариса Рычкова, заслуженный артист Украины Леонид Спектор, заместитель генерального директора ПАО «Турбоатом» Алексей Коршунов, участник боевых действий в Чехословакии Владимир Заглада, участник боевых действий в Афганистане Александр Рыбалка, коллектив Государственного научно-производственного предприятия «Объединение Коммунар». 

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, горсовет, грамота, харьков
 
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