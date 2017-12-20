Грамотами горсовета награждены отличившиеся харьковчане

Харьковский городской совет сегодня, 20 декабря, на сессии принял решение о награждении ряда харьковчан почетными грамотами.
В частности, Почетной грамотой Харьковского городского совета награждены профессор кафедры детской хирургии и детской анестезиологии Харьковского национального медицинского университета Вячеслав Давиденко, директор Харьковской общеобразовательной школы №36 Лариса Рычкова, заслуженный артист Украины Леонид Спектор, заместитель генерального директора ПАО «Турбоатом» Алексей Коршунов, участник боевых действий в Чехословакии Владимир Заглада, участник боевых действий в Афганистане Александр Рыбалка, коллектив Государственного научно-производственного предприятия «Объединение Коммунар».
С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.
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Среда будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
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