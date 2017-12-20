Оборонные предприятия Харькова освобождены от земельного налога

Пять харьковских предприятий, выпускающих оборонную технику, освободили от уплаты земельного налога на 2018 год.
Такое решение было принято сегодня, 20 декабря, на сессии Харьковского городского совета.
Как сообщил заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, это связано с тяжелым финансовым положением, износом основных фондов и значительной себестоимостью работ для группы предприятий, которые осуществляют деятельность в сфере обороны, а также учитывая обращение Государственного концерна «Укроборонпром».
Так, от уплаты земельного налога в новом году освобождены пять предприятий машиностроения: «Центральное конструкторское бюро «Протон», «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени A. A. Морозова», «Харьковское агрегатное конструкторское бюро», «Харьковское конструкторское бюро по двигателестроению» и «Завод имени В. А. Малышева».
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