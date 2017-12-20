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20.12.2017  11:44   

Оборонные предприятия Харькова освобождены от земельного налога

Пять харьковских предприятий, выпускающих оборонную технику, освободили от уплаты земельного налога на 2018 год.


// city.kharkov.ua

Такое решение было принято сегодня, 20 декабря, на сессии Харьковского городского совета.

Как сообщил заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, это связано с тяжелым финансовым положением, износом основных фондов и значительной себестоимостью работ для группы предприятий, которые осуществляют деятельность в сфере обороны, а также учитывая обращение Государственного концерна «Укроборонпром».

Так, от уплаты земельного налога в новом году освобождены пять предприятий машиностроения: «Центральное конструкторское бюро «Протон», «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени A. A. Морозова», «Харьковское агрегатное конструкторское бюро», «Харьковское конструкторское бюро по двигателестроению» и «Завод имени В. А. Малышева».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, горсовет, земельный налог, харьков
 
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