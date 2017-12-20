20.12.2017 11:55

В Харькове появится еще один детский сад

Решение о создании Дошкольного учебного учреждения (ясли-сад) №42 по ул. Перовской, 25 было принято сегодня, 20 декабря, на сессии Харьковского городского совета.



// city.kharkov.ua

До 1972 года в здании размещались ведомственные ясли, затем жилищно-коммунальная контора, а с 2007 года помещение не эксплуатировалось. С учетом потребности в дополнительных местах в детских садах возникла необходимость возобновить работу дошкольного учебного учреждения.

В течение 2018 года в помещениях выполнят капитальный ремонт, восстановят медицинский блок, прачечную, пищеблок, три группы для 70 воспитанников, благоустроят территорию детского сада, где установят новый игровой комплекс.