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20.12.2017  11:55   

В Харькове появится еще один детский сад

Решение о создании Дошкольного учебного учреждения (ясли-сад) №42 по ул. Перовской, 25 было принято сегодня, 20 декабря, на сессии Харьковского городского совета.


// city.kharkov.ua

До 1972 года в здании размещались ведомственные ясли, затем жилищно-коммунальная контора, а с 2007 года помещение не эксплуатировалось. С учетом потребности в дополнительных местах в детских садах возникла необходимость возобновить работу дошкольного учебного учреждения.

В течение 2018 года в помещениях выполнят капитальный ремонт, восстановят медицинский блок, прачечную, пищеблок, три группы для 70 воспитанников, благоустроят территорию детского сада, где установят новый игровой комплекс.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, горсовет, детсад, харьков
 
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