В Харькове появится еще один детский сад

Решение о создании Дошкольного учебного учреждения (ясли-сад) №42 по ул. Перовской, 25 было принято сегодня, 20 декабря, на сессии Харьковского городского совета.
До 1972 года в здании размещались ведомственные ясли, затем жилищно-коммунальная контора, а с 2007 года помещение не эксплуатировалось. С учетом потребности в дополнительных местах в детских садах возникла необходимость возобновить работу дошкольного учебного учреждения.
В течение 2018 года в помещениях выполнят капитальный ремонт, восстановят медицинский блок, прачечную, пищеблок, три группы для 70 воспитанников, благоустроят территорию детского сада, где установят новый игровой комплекс.
Периоды бездействия могут сменяться жаждой бурной деятельности. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.
Среда будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
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