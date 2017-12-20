 
Главная Новости Власть Землю стоимостью около миллиона гривен вернули из аренды
20.12.2017  13:29   

Землю стоимостью около миллиона гривен вернули из аренды

Барвенковский районный суд Харьковской области поддержал требования Лозовской местной прокуратуры и признал недействительным договор аренды земельного участка площадью 32 га с недобросовестным арендатором.


// Facebook

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Дмитрий Нестеров, земельный участок стоимостью около 1 млн грн расположен на территории Грушеватского сельского совета Барвенковского района.
 
Прокуратура доказала в суде, что земля была предоставлена ​​в пользование частному предпринимателю с нарушением действующего законодательства. В частности, без разработки и согласования технической документации по нормативной денежной оценки. Как следствие, длительное время предприниматель платил заниженную сумму арендной платы за пользование земельным участком.
 
Сейчас исполнения решения суда находится на контроле прокуратуры.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.12 Власть Прокуратура доказала в суде вину пьяницы-сына, который задушил старушку-мать 15.12 Власть Грабители до смерти забили дедушку-инвалида и подожгли дом, чтобы скрыть следы преступления 13.12 Власть Охранники, которые ограбили клиента бара, получили более суровое наказание
 
 

Видео

Геннадий Кернес подписал Соглашение с ЕБРР о выделении Харькову финансовой поддержки на строительство метро
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 