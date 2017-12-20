20.12.2017 13:29

Землю стоимостью около миллиона гривен вернули из аренды

Барвенковский районный суд Харьковской области поддержал требования Лозовской местной прокуратуры и признал недействительным договор аренды земельного участка площадью 32 га с недобросовестным арендатором.



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Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Дмитрий Нестеров, земельный участок стоимостью около 1 млн грн расположен на территории Грушеватского сельского совета Барвенковского района.



Прокуратура доказала в суде, что земля была предоставлена ​​в пользование частному предпринимателю с нарушением действующего законодательства. В частности, без разработки и согласования технической документации по нормативной денежной оценки. Как следствие, длительное время предприниматель платил заниженную сумму арендной платы за пользование земельным участком.



Сейчас исполнения решения суда находится на контроле прокуратуры.