Землю стоимостью около миллиона гривен вернули из аренды

Барвенковский районный суд Харьковской области поддержал требования Лозовской местной прокуратуры и признал недействительным договор аренды земельного участка площадью 32 га с недобросовестным арендатором.
Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Дмитрий Нестеров, земельный участок стоимостью около 1 млн грн расположен на территории Грушеватского сельского совета Барвенковского района.
Прокуратура доказала в суде, что земля была предоставлена в пользование частному предпринимателю с нарушением действующего законодательства. В частности, без разработки и согласования технической документации по нормативной денежной оценки. Как следствие, длительное время предприниматель платил заниженную сумму арендной платы за пользование земельным участком.
Сейчас исполнения решения суда находится на контроле прокуратуры.
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