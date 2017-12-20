20.12.2017 12:19

Геннадий Кернес: Город впервые дает льготу на проезд в метро школьникам

Харьковским школьникам предоставили 50%-ную льготу на проезд в Харьковском метрополитене.



// city.kharkov.ua

Такое решение приняли сегодня, 20 декабря, на сессии Харьковского городского совета.



Как сообщил городской голова Геннадий Кернес, в 2018 году харьковские школьники будут бесплатно пользоваться услугами наземного электротранспорта, а также впервые городская власть предоставила им 50%-ю льготу на проезд в метрополитене.



«Также мы оставляем льготы на проезд всем льготным категориям граждан - в этом году это тоже наш приоритет. Сегодня в городе в действие введен единый проездной билет на электротранспорте, в ближайшее время к системе «Е-ticket» будет подключено метро. Я думаю, что мы покажем хороший результат в вопросе проезда льготного контингента и его учета», - сказал Геннадий Кернес.



Отметим, действовать льгота на проезд для учащихся общеобразовательных заведений будет с 1 сентября по 30 июня.