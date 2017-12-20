Геннадий Кернес: Город впервые дает льготу на проезд в метро школьникам

Харьковским школьникам предоставили 50%-ную льготу на проезд в Харьковском метрополитене.
Такое решение приняли сегодня, 20 декабря, на сессии Харьковского городского совета.
Как сообщил городской голова Геннадий Кернес, в 2018 году харьковские школьники будут бесплатно пользоваться услугами наземного электротранспорта, а также впервые городская власть предоставила им 50%-ю льготу на проезд в метрополитене.
«Также мы оставляем льготы на проезд всем льготным категориям граждан - в этом году это тоже наш приоритет. Сегодня в городе в действие введен единый проездной билет на электротранспорте, в ближайшее время к системе «Е-ticket» будет подключено метро. Я думаю, что мы покажем хороший результат в вопросе проезда льготного контингента и его учета», - сказал Геннадий Кернес.
Отметим, действовать льгота на проезд для учащихся общеобразовательных заведений будет с 1 сентября по 30 июня.
Периоды бездействия могут сменяться жаждой бурной деятельности. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.
Среда будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
влажн.:
давл.:
ветер: