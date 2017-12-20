20.12.2017 12:36

Принят бюджет Харькова на 2018 год

Харьковский городской совет сегодня, 20 декабря, на очередной сессии утвердил бюджет города Харькова на 2018 год.



// city.kharkov.ua

Объем доходов бюджета города Харькова на 2018 год планируется в сумме 16,1 млрд грн, в том числе собственные доходы бюджета – 10,3 млрд грн, из которых налоговые поступления составляют 9,8 млрд грн, неналоговые – 553,6 млн грн.



По словам заместителя городского головы – директора Департамента бюджета и финансов Татьяны Таукешевой, основным источником дохода в следующем году останется налог с доходов физических лиц, предполагаемый объем поступлений которого составит 6 млрд грн, что больше в 1,5 раза в сравнении с 2017 годом. Среди остальных источников доходов – акцизный сбор, местные налоги и сборы, единый налог и пр.



Также бюджет города получит от государства образовательную субвенцию в размере 1,1 млрд грн (больше на 24,3% в сравнении с 2017 годом), медицинскую субвенцию – 1,2 млрд грн (меньше на 7,1%), а межбюджетные трансферты на социальные выплаты составят 3,4 млрд грн.



Как отметила Татьяна Таукешева, бюджет города на 2018 год является сбалансированным, таким образом, объем расходов составляет 16,1 млрд грн (в т. ч. объем общего фонда бюджета – 12 млрд грн, специального фонда – 4,1 млрд грн). По сравнению с бюджетом 2017 года расходы увеличены на 5 млрд грн, или в 1,5 раза, и сохраняют социальную направленность. Так, на финансирование социально-культурной сферы запланировано направить 10,9 млрд грн, или 67,6% от общего объема расходов бюджета города.



За счет бюджетных средств в 2018 году планируется реализация мероприятий в рамках 39 городских целевых программ на общую сумму 10,9 млрд грн.



На образование в бюджете города Харькова на 2018 год предусмотрено 3,2 млрд грн, из них за счет субвенции из государственного бюджета – 1,1 млрд грн.



Объем расходов на здравоохранение в 2018 году запланированы в сумме 1,8 млрд грн, из них средства бюджета города Харькова составляют 555 млн грн, средства медицинской субвенции – 1,2 млрд грн.



На реализацию политики в сфере социальной защиты и социального обеспечения города будет направлено 4,6 млрд грн. На предоставление одноразовой адресной денежной помощи льготным категориям гражданам запланировано 38,7 млн грн.



Расходы бюджета города Харькова на физическую культуру и спорт предусмотрены в сумме 331,9 млн грн. При этом на функционирование спортивных школ будет направлено 120 млн грн, на проведение учебно-тренировочных сборов, соревнований и спортивно-массовых мероприятий по олимпийским и неолимпийским видам спорта – 4 млн грн, на оказание финансовой поддержки спортивным федерациям, командам спортсменов высшего мастерства – 3,5 млн грн. На развитие спортивной инфраструктуры города (реконструкцию 80 спортивных площадок для стрит-воркаута, 20 пришкольных стадионов, пяти спортивно-игровых площадок на территории детских дошкольных учреждений) планируется направить 143 млн грн.



На финансирование культуры и искусства запланирован 1 млрд грн, в т. ч. на обновление и развитие Харьковского зоопарка – 742 млн грн. В частности, на проведение 60 государственных и городских мероприятий, 20 фестивалей и конкурсов запланировано 9,8 млн грн; расходы на капитальный ремонт памятника жертвам Холокоста на мемориале «Дробицкий яр» предусмотрены в сумме 0,9 млн грн; на строительство и реконструкцию зданий, помещений, систем видеонаблюдения и приобретение аттракциона для Центрального парка культуры и отдыха им. Горького – 79 млн грн.



В рамках расходов на деятельность органов местного самоуправления в бюджете города Харькова на 2018 год предусмотрено 1,1 млрд грн, в т.ч. на выполнение ряда программ, в частности, программы информатизации Харьковского городского совета – 212 млн грн, программы инвестиционной деятельности и имиджевых проектов – 7,8 млн грн, программы спортивных имиджевых проектов – 6 млн грн, программы развития гражданской защиты и повышения уровня общественной безопасности в Харькове – 5,1 млн грн.



Объем расходов бюджета города на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство составляет 2,9 млрд грн. В частности, на освещение лестничных площадок, обслуживание и реконструкцию внутридомовых электрических сетей и лифтов, систем противопожарной автоматики и дымоудаления направляется 52 млн грн. На текущий ремонт жилого фонда выделяется 110 млн грн, на капитальный – 174,4 млн грн. На приобретение 256 детских спортивных и игровых площадок, а также на ремонт эксплуатируемых 60 площадок будет направлено 18 млн грн.



На финансирование дорожного хозяйства выделено 975 млн грн, в т. ч. на текущий ремонт – 191 млн грн (из них на ремонт внутриквартальных дорог – 11 млн грн), на капремонт, в том числе внутриквартальных дорог, – 245 млн грн, на строительство и реконструкцию дорог – 157 млн грн. На приобретение новой техники предусмотрено 120 млн грн.



На финансирование сферы городского пассажирского транспорта выделено 676 млн грн, в т. ч. на программу строительства и развития Харьковского метрополитена – 230 млн грн, капремонт 25 трамвайных вагонов – 65 млн грн, строительство, реконструкцию и капремонт трамвайных путей и переездов, контактных и кабельных сетей – 215 млн грн, строительство терминала у ст. м. «Пролетарская» – 13,6 млн грн.