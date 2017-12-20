20.12.2017 13:09

В Харькове появится центр реабилитации для людей с инвалидностью

Коммунальное предприятие «Харьковский городской центр реабилитации и социальной интеграции «Академия» будет создано в Харькове.



// city.kharkov.ua

Соответствующее решение было принято сегодня, 20 декабря, на сессии Харьковского городского совета.



Как сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова, предприятие будет создано по адресу: ул. Валентиновская, 23-г, где находится территориальный центр предоставления социальных услуг Московского района и «Социальная гостиница».



«Центр будет предоставлять широкий спектр услуг - это будет не только реабилитация людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с участием медицинских работников, но и оказание социальной, психологической помощи, а также помощи в трудоустройстве», - отметила Лариса Болгова.



По ее словам, строительство центра еще не начато. На данный момент ведутся переговоры о сотрудничестве по созданию учреждения с Немецкой федеральной компанией GIZ.