В Харькове появится центр реабилитации для людей с инвалидностью

Коммунальное предприятие «Харьковский городской центр реабилитации и социальной интеграции «Академия» будет создано в Харькове.
Соответствующее решение было принято сегодня, 20 декабря, на сессии Харьковского городского совета.
Как сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова, предприятие будет создано по адресу: ул. Валентиновская, 23-г, где находится территориальный центр предоставления социальных услуг Московского района и «Социальная гостиница».
«Центр будет предоставлять широкий спектр услуг - это будет не только реабилитация людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с участием медицинских работников, но и оказание социальной, психологической помощи, а также помощи в трудоустройстве», - отметила Лариса Болгова.
По ее словам, строительство центра еще не начато. На данный момент ведутся переговоры о сотрудничестве по созданию учреждения с Немецкой федеральной компанией GIZ.
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