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20.12.2017  13:09   

В Харькове появится центр реабилитации для людей с инвалидностью

Коммунальное предприятие «Харьковский городской центр реабилитации и социальной интеграции «Академия» будет создано в Харькове.


// city.kharkov.ua

Соответствующее решение было принято сегодня, 20 декабря, на сессии Харьковского городского совета.

Как сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова, предприятие будет создано по адресу: ул. Валентиновская, 23-г, где находится территориальный центр предоставления социальных услуг Московского района и «Социальная гостиница».

«Центр будет предоставлять широкий спектр услуг - это будет не только реабилитация людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с участием медицинских работников, но и оказание социальной, психологической помощи, а также помощи в трудоустройстве», - отметила Лариса Болгова.

По ее словам, строительство центра еще не начато. На данный момент ведутся переговоры о сотрудничестве по созданию учреждения с Немецкой федеральной компанией GIZ.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, горсовет, реабилитационный центр, харьков
 
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